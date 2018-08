Teatralsk Salah og Liverpool vinder i London Et straffespark og en sen scoring sørgede for, at Liverpool vandt 2-0 over Crystal Palace i Premier League.

Fodboldklubben Liverpool fik også en sejr i holdets anden kamp i sæsonen i Premier League. På udebane vandt manager Jürgen Klopps hold 2-0 over Crystal Palace. Liverpool, der af mange tippes som holdet, der skal udfordre Manchester Citys mestre i denne sæson, har seks point for to kampe, det samme som mestrene. Manchester City topper ligaen på en bedre målscore end Liverpool, der endnu ikke har lukket et mål ind. Crystal Palace har tre point og er nummer ti. Den første scoring i kampen mellem Crystal Palace og Liverpool faldt kort før pausen. Den tidligere Liverpool-forsvarer Mamadou Sakho, der nu optræder for Crystal Palace, havde lidt for godt fat i Mohamed Salah, men teatralsk så det nu ud, da Liverpool-angriberen faldt til jorden. James Milner scorede på det efterfølgende straffespark til 1-0. Fældede Salah og fik rødt kort Kort inde i anden halvleg var Mohamed Salah tæt på at komme på måltavlen, da han rundede Crystal Palaces målmand, Wayne Hennessey. Vinklen blev dog lidt for spids, og Mohamed Salah spillede i stedet bolden hen til Naby Keita, der sendte den forbi mål. 20 minutter før tid sendte Crystal Palace den tidligere FC Midtjylland-angriber Alexander Sørloth på banen. Nordmanden kunne dog ikke score og har fortsat sit første mål til gode for Crystal Palace, der i vinter hentede ham i FC Midtjylland. Et kvarter før tid var Mohamed Salah igen i centrum, da han blev fældet i løb mod mål. Det kostede hjemmeholdets Aaron-Wan Bissaka et direkte rødt kort. Kort før tid fordoblede Sadio Mané føringen, da han scorede til 2-0. Det skete efter et oplæg fra Mohamed Salah. ritzau