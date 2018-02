Lyngby redder med besvær et point i Silkeborg To smukke mål pyntede meget på lige superligakamp lørdag.

Lyngby Boldklub og Silkeborg IF hentede begge et enkelt point, da opgøret i Superligaen endte 1-1 i Silkeborg.

Begge scoringer blev sat ind i anden halvleg, og efter en finurlig Lyngby-scoring lige efter pausen skulle hjemmeholdet vente til det 68. minut, før forsvarsspilleren Tobias Salquist udlignede.

Silkeborg lignede dog efter udligningen det hold, der skulle tage alle tre point.

Silkeborg holder tiendeplads

Sejren udeblev for hjemmeholdet, og med det uafgjorte resultat forbliver Silkeborg på tiendepladsen. Hjemmeholdet har tre point op til Hobro IK, der lige nu ligger i top-6.

Lyngby kom bedst ud til første halvleg med en stor mulighed til udeholdets angriber Marion George efter kun tre minutters spil.

Efter en omstilling var han stort set alene med Silkeborg-keeper Thomas Nørgaard. George fik dog ikke ram på bolden, og den tidligere scoring udeblev.

Også i anden halvleg kom Lyngby bedst i gang.

Smukke scoringer

Anfører Thomas Sørensen kunne efter et hjørnespark bringe udeholdet foran 1-0 med en fræk afslutning med hælen efter 50 minutters spil.

Det lykkedes dog hjemmeholdet efter 68 minutter at udligne til 1-1.

Tobias Salquist sendte bolden i målet uden chance for den unge Lyngby-målmand Oskar Snorre.

Efter scoringen og i resten af kampen pressede Silkeborg på for at sikre de tre point, og hjemmeholdet havde flere store chancer, uden at det lykkedes at score det afgørende mål og sikre sejren.

Ritzau