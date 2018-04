OB holder stand mod sønderjysk pres i slutfasen og vinder 2-1 Sønderjyske burde have haft mulighed for at udligne på et straffespark, der bare ikke blev dømt.

En times dominans rakte akkurat for OB til at sikre sejren på 2-1, der skaber 11 points afstand til nedrykningsrisikoen. Med 15 tilbage at spille om i gruppespillet kan Kent Nielsens mandskab definitivt rette fuld opmærksomhed mod syvendepladsens mulige genvej til Europa League-kvalifikation.

Til gengæld må Sønderjyske nu kunne fornemme et vist pres fra Randers i konstant formfremgang, inden netop de to klubber mødes i næste spillerunde.

I Odense var hjemmeholdet og især Nicklas Helenius i hopla fra kampens begyndelse. Ud over den tidlige scoring kom angriberen til adskillige afslutninger og deltog flittigt i det chanceskabende spil.

Gæsterne gav det konstante overtag gode betingelser ved at overlade alt for meget plads til fynske opløb, hvilket kun blev illustreret alt for tydeligt, da Troels Kløve midt i 1. halvleg fik lov til at løbe bolden i fri skudposition og bankede den i nettet.

Endnu en halv times tid så føringen meget komfortabel ud og kunne være øget af veloplagte Anders K. Jacobsen, men da Kenneth Emil Pedersen stoppede bolden med armen og gav Sønderjyske et straffespark, som Niki Zimling udnyttede, blev det i stedet fynsk overlevelseskamp i slutfasen.

Gæsterne burde have haft mulighed for at udligne på endnu et straffespark, da Eggert Jonsson blev sparket ned i feltet af Casper Nielsen, der ganske enkelt kom for sent i sit indgreb, men dommer Benjamin Willaume-Jantzen må have stået i en position, hvor han ikke kunne se, hvad der foregik.

Ritzau