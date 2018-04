Viktor Fischer viser klasse i FCK's 4-1-sejr Københavnerne holder presset på FCN i Superligaen.

Viktor Fischer var særdeles velspillende, da FC København lørdag slog AC Horsens med 4-1 i Superligaens mesterskabsspil.

Fischer kom selv på tavlen og var desuden involveret i både Denis Vavro, Jonas Wind og Federico Santanders scoringer, i et opgør hvor Horsens efter en bovlam indsats i første halvleg kom langt bedre med efter pausen.

Generelt set havde FCK ud over kampens fem scoringer dog de største muligheder.

FCK holder snor i rival

Blandt andet ramte Federico Santander før pausen overliggeren efter en genial pasning af Fischer, og Rasmus Falk fik annulleret en tilsyneladende korrekt scoring.

Med lørdagens sejr lægger FCK fornyet pres på FC Nordsjælland i kampen om den tredjeplads, der med garanti giver en plads i næste sæsons Europa League

Et point er københavnerne efter FCN, inden Farum-klubben søndag aften har besøg af førerholdet, Brøndby.

Allerede seks minutter inde i opgøret bragte FCK sig foran, da Fischers hjørnespark endte hos stopperen Denis Vavro, som umarkeret headede sit første sæsonmål i nettet.

Fischer på plads

Efter 20 minutter lagde venstreback Nicolai Boilesen efter et veludført angreb op til en elegant 2-0-scoring af Fischer.

Og ti minutter senere var Fischer arkitekten, da endnu et flot angreb endte med en hælassist af Federico Santander og en nem 3-0-scoring af Jonas Wind.

Det var i øvrigt 19-årige Winds andet Superliga-mål, efter at den unge angriber onsdag startdebuterede og kom på tavlen i 2-0-sejren over AaB.

Horsens slog til på en dødbold efter en times spil, da Simon Okosun forlængede et frispark til midtbanemakkeren Jonas Thorsen, som i gæsternes bedste periode fik reduceret til 1-3.

Santander lukker kampen

Fem minutter før tid lukkede FCK kampen, da Fischer i en omstilling fandt Falk, som lagde op til Santanders niende sæsontræffer.

Ud over de tre point kunne FCK desuden glæde sig over, at den 29-årige svenske forsvarsprofil, Erik Johansson, fik sine første minutter på banen i mere end otte måneder efter sin alvorlige knæskade.

Johansson så rusten ud i enkelte aktioner, men fik alle 90 minutter på banen ved siden af målscorer Denis Vavro i det centrale forsvar.

Ritzau