Guldfeber: Den eneste eftertragtede sygdom skyller gennem Brøndby efter vild fodbolddag Mens FC Midtjylland kun fik point mod AaB takket være et omdiskuteret mål i tillægstiden, vandt Brøndby i dag 4-3 over FCN og mærker euforien over det første mesterskab i 13 år nærme sig.

Der er vel kun en enkelt sygdom, som fodboldfans sådan virkelig gerne vil lide af: Guldfeber. Og for tiden raser den som en epidemi i Brøndby – i dag endnu stærkere end i går siden, selv om den er så voldsom, at den dårligt nok kan blive vildere.

Det tydeligste symptom på sygdommen stod vel på tribunerne. Superligaklubben fra den københavnske vestegn havde på grund af den store efterspørgsel fået tildelt hele 3.600 billetter til gårsdagens kamp mod FC Nordsjælland, og hvert eneste røde og gule og sæde var besat på de stadionafsnit i Farum.

’Brøndby Stadion’, stod der på en blå-gul banner, og selv om det åbenlyst var forkert, virkede det nu engang, som om gæsterne spillede på hjemmebane - altså bortset fra kunstgræsunderlaget.

Med gulddrømmene som fuldpotent brændstof og blikket stift rettet mod det første mesterskab siden 2005 gejlede Brøndbys spillere og fans hinanden op. Sådan var det fra kampens start, og sådan var det især, da det hele var forbi. 4-3 vandt gæsterne i en velspillet, offensiv og stærkt underholdende kamp.

’Drengene fra Vestegnen’ – som de ynder at kalde sig selv i tale og i sang – er pludselig meget tæt på slukke 13 års pinefuld DM-tørke. Midt i sidste uge lå de á point med konkurrenterne fra FC Midtjylland, men nu, efter triumfen i det indbyrdes topopgør og gårsdagens sejr over FCN, fører de de pludselig med fem point. Med fem kampe igen.

For i går kunne Brøndby-folkene ikke bare glæde sig over en sejr på banen i Farum, hvor de så ofte har haft det meget svært – og led et af sæsonens bare to nederlag tilbage i juli. De kunne i ligeså høj grad juble over, at FCM tabte et vigtigt skridt, som endda snildt kunne have været større, end det blev.

FCM heldig med at få point

Et par timer før Brøndby begyndte sin kamp mod FCN, protesterede AaB-spillerne det bedste, de havde lært. Men lige lidt hjalp det. Dommeren fastholdt, at FC Midtjyllands mål til 3-3 langt inde i tillægstiden stod ved magt – selv om tv-billederne viste, at Paul Onuachu hev Jores Okore omkuld, så bolden ramte ham i hovedet og trillede hen til Frank Onyeka, der sparkede den i nettet.

Den omdiskuterede fuldtræffer sikrede midtjyderne ét point i en kamp, hvor de haltede efter AaB det meste af tiden. I sig selv var det selvfølgelig okay, men overordnet var det et skidt resultat for dem, når nu de er midt i en tæt mesterskabsduel med Brøndby. Og når nu de tabte til netop den direkte konkurrent i torsdags.

»Det er en tung fornemmelse, for vi måtte ikke smide point. Nu må vi håbe på, at Brøndby gør det samme, og meget mere er der ikke at sige til det. Det er ikke en katastrofe ... men det er noget pis«, sagde FCM-profilen Mikkel Duelund til Canal 9 og erkendte, at han var »træt«, efter et hårdt kampprogram på det seneste.

Dødboldene er kendt som FCM’s store styrke, men på det seneste har det også været en svaghed. Begge dele viste sig i går. Midtjyderne scorede selv to gange efter dødbolde – blandt andet direkte på et frispark, hvor Jakob Poulsen elegant sendte bolden under den hoppende mur. Det betød dog mindre, når de også lukkede to mål ind efter hjørnespark samt et enkelt i åbent spil, hvor Kasper Kusk flot lagde op til Pavol Safranko.

Derfor var det altså kun takket være det omdiskuterede mål i tillægstiden, at FCM sikrede sig 3-3. I de seneste fire opgør har Herning-holdet lukket ni mål ind.