Vi sætter ekstra tryk på sportens nyhedsbrev under VM i fodbold og Tour de France. Tilmeld dig og bliv opdateret hver dag under begivenhederne.

Vi sætter ekstra tryk på sportens nyhedsbrev under VM i fodbold og Tour de France. Tilmeld dig og bliv opdateret hver dag under begivenhederne. Du er nu tilmeldt Politiken Sport

FCN får et point mod AaB og indtager på 3. pladsen Nordsjælland skal bruge et point i sidste kamp mod FCK for at nappe bronzen.