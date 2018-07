FCM og AGF i dramatisk nulløsning Jacob Poulsen misbruger straffe kort inden slutfløjt.

Der var åbningskamp i Superligaen for FC Midtjylland og AGF, da midtjydernes danske mestre hjemme tog imod gæsterne fra Aarhus lørdag.

Opgøret endte 0-0, men det kunne sagtens være gået anderledes få minutter før den ordinære spilletid var slut.

Her fik FCM tilkendt et klokkeklart straffespark, som holdets anfører Jakob Poulsen skulle sparke.

Afbrænder

Den erfarne midtbanegeneral brænde dog sit spark på AGF-keeper Aleksandar Jovanovic, der dermed blev gæsternes store helt til sidst.

Med resultatet kan begge mandskaber sætte et point ind på kontoen efter sæsonens første kamp, hvor der var langt mellem de helt store chancer.

AGF kom til lørdagens kamp med ambitioner om at komme i top-6 efter grundspillet, og i opgørets indledning var det tydeligt, at der var tro på tingene hos aarhusianerne.

Kampens første store mulighed kom til gæsterne efter blot ti minutters spil, da Bror Blume fandt frem til bolden i midtjydernes felt, men Blumes forsøg tog overliggeren.

Små 20 minutter senere var det FCM, der var nærgående. Paul Onuachu kom højest i en duel i feltet, hvor hans hovedstød blev taget af Aleksandar Jovanovic og gik til hjørnespark.

Muligheder til begge hold

Herefter bølgede spillet frem og tilbage med enkelte muligheder til begge mandskaber, men ingen var i stand til at bryde dødvandet, og holdene gik til pause med stillingen 0-0.

I begyndelsen af anden halvleg fortsatte mandskaberne med at presse på, men på trods af ihærdige forsøg lykkedes det ikke at bryde defensiverne ned.

Med et kvarter igen var FCM meget tæt på et forløsende mål, da en dødboldssituation endte med et hovedstød på stolpen.

Få minutter før tid fik FCM så straffesparket, og det lignede tre point til hjemmeholdet, men Jakob Poulsen misbrugte altså.

Ritzau