Vejle og AGF forbliver ubesejrede efter underholdende anden halvleg Allan Sousa scorede for tredje kamp i træk, da oprykkerne spillede uafgjort på et udsolgt stadion.

Det første jyske storopgør mellem Vejle og AGF i den bedste række siden 2009 formåede at trække fuldt hus på Vejle Stadion, og de 10.254 tilskuere fik i anden halvleg glimrende underholdning i 1-1-kampen, der efterlader begge klubber ubesejrede efter sæsonens første tre kampe.

Vejlekoryfæer som Allan Simonsen, Ulrik le Fevre, John Sivebæk, Tommy Troelsen og Thomas Gravesen var blandt tilskuerne, der så en chancefattig 1. halvleg, hvor Jakob Ankersen havde den klart største mulighed for at score, da AGF’eren på et god kontraangreb kiksede forsøget på at løfte bolden ind over slovakken Pavol Bajza i Vejles mål.

0-1 efter 56 minutter

Vejle fik svaret igen med et par halve chancer inden pausen, men 10 minutter ind i anden halvleg bragte Bror Blume AGF foran, da han resolut sparkede en flad aflevering fra en anden tidligere Lyngbyspiller, Casper Højer Nielsen, i kassen.

Det var Bror Blumes sjette mål i Superligaen – og det femte i træk på udebane for Lyngby og AGF.

Vejle havde op til kampen meddelt, at kontrakten med angriberen Allan Sousa var blevet forlænget frem til 2021, og den 21-årige brasilianer viste hvorfor.

Jesper Juelsgaard begik straffespark, da Allan Sousa med en hurtig vending rundede sin oppasser, og Sousa sparkede med venstrebenet selv bolden op i det ene målhjørne bag Aleksandar Jovanovic.

AGF tættest på sejren i slutfasen

Dermed har Allan Sousa som den eneste scorede i alle sæsonens første tre kampe og deler førstepladsen på topscorerlisten med FCK's hattrickskytte, Dame N'Doye.

Allan Sousa var kort efter tæt på at gentage succesen ved at sætte Juelsgaard af med en vending, men afslutningen røg snert forbi mål.

I afslutningen var det dog AGF, der var tættest på sejren, og Kasper Junker brændte den største chance, da han i fri position headede over mål på en fin aflevering fra indskiftede Mustafa Amini, der også var med i opspillet til AGF's føringsmål.

