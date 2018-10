Nu kan midtjyderne drille Ståle Solbakken lidt

Ståle Solbakken har for kort tid siden – igen – drillet midtjyderne, men i dag nyder alle i og omkring FC Midtjylland at studere superligatabellen, mens FCK-træneren sikkert stadig er sur på sine spillere, der må have haft en trist hjemtur. De troede sig åbenbart helt sikre på at kunne tage 3 point med fra mødet med Vendsyssel FF efter at være kommet foran. Men da de slækkede på koncentrationen og tempoet, blev det straffet effektivt af oprykkerne, som sendte københavnerne ud af byen som flove tabere efter en spændende 2-1-kamp.

Superliga: Runde 11 Fredag Vejle-Randers.....1-1 Lørdag FC Midtjylland-Hobro.....5-2 Søndag Vendsyssel-FC København.....2-1 Esbjerg-AGF.....0-0 AaB-OB.....0-1 Brøndby-Horsens.....1-2 Mandag 19.00 FCN-SønderjyskE (TV3 Sport)

Lige så stor skuffelsen var hos københavnerne, var den blandt alle AaB’ere efter 0-1-mødet med OB, der har haft så svært ved at udnytte chancerne i mange af de foregående runder. Når man ligger på tredjepladsen, er man et tophold. Sådan et lignede Morten Wieghorsts mænd langtfra. Man skulle ellers have troet, at 10 scoringer i de 2 foregående kampe, 5 i Hobro forrige søndag og lige så mange i midtugens pokaldyst i Roskilde, var et perfekt oplæg til duellen med fynboerne.

»Vores hjemmekampe har været lidt kedelige, og vi har ikke fået skabt så mange chancer. Jeg håber på, at vi kan score nogle flere mål på hjemmebane, for det fortjener de tilskuerne, der kommer og kigger«, sagde Kasper Kusk efter den afsluttende træning.

Men AaB har altså kun været i stand til at lave 13 mål i 11 kampe og score sølle 4 gange i 5 på hjemmebane, hvor målscoren er 4-4. AaB ligner lige nu ikke et hold, der i længden vil blive højt oppe i tabellen og vil kunne true FC København og FCM i toppen.

Der manglede inspiration, power og gennembrudskraft i spillet, ideer og mod til at udfordre, og AaB skabte ikke en eneste stor chance mod det meget velorganiserede OB-mandskab, der forsvarede sig dygtigt med 5 i bagkæden og 3 foran. Jeppe Tverskov optrådte med stor autoritet, overblik og duelstyrke i midten af OB-forsvaret, og på midtbanen leverede Janus Drachmann en fornem præstation. Han tog ansvar, dirigerede og afleverede fint, han fightede forbilledligt, og medspillerne kunne læne sig op ad ham, når det gik hedt til.

AaB manglede power og ideer

Der var stillet store forventninger til hjemvendte Lucas Andersen, AaB’er igen efter 6 år i udlandet. Men han kunne ikke gøre en forskel mod det kompakte OB-hold, der ofte stod lavt og dermed ikke gav rum til, at AaB’erne kunne lægge brugbare afleveringer i dybden. Lucas Andersen viste fin teknik og god boldbehandling, men var for lidt truende og målsøgende i sine aktioner.

Fynboerne udnyttede prompte AaB-fejl i opspillet til at stjæle bolden og slå kontra. Både Bashkim Kadrii og den unge Mathias Jørgensen kunne og burde have scoret og udbygget den smalle 1-0-føring, som Casper Nielsen sørgede for, da han smukt lagde bolden over i det lange hjørne uden chance for Jacob Rinne, som senere leverede fine redninger i AaB-målet.

William Kvist og Brøndbys Simon Tibbling er to, som har været i fokus i medierne de seneste dage, fordi Kvist har været med til at forhandle landsholdsaftalen på plads, og fordi Ståle Solbakken ville købe Tibbling sidst i august. Kvist var ikke med i FCK’s trup i kampen i Hjørring, hvor Tibbling sikkert kunne have pyntet på FCK-holdet – hvis ikke Brøndby havde sagt nej til at sælge ham.

Robert Skovs 1-0-mål tæmmede en periode modstanderne. Oprykkerne kunne imidlertid fornemme, at Solbakkens mænd var til at spille lige op med. Viktor Fischer måtte udgå, og FCK’erne lavede uprovokerede fejl og blev også presset energisk af Vendsyssel-spillerne.