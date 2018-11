AaB fyrer Morten Wieghorst AaB har blot fået fire point i syv kampe og det har kostet træneren jobbet.

Superligaklubben AaB har efter en stime på syv kampe i træk uden sejr sagt farvel til cheftræner Morten Wieghorst.

Det oplyser klubben i en meddelelse til fondsbørsen.

AaB spillede i fredags 1-1 i Vejle og ligger inden mandagens kamp mellem Horsens og AGF nummer 6 i Superligaen. 6.-pladsen giver lige akkurat plads i slutspillet.

47-årige Morten Wieghorst er den første træner, der bliver fyret i Superligaen i denne sæson.

Assistenttræner Jacob Friis tager over i efterårets sidste tre kampe mod Esbjerg, AC Horsens og OB.

»AaB har straks igangsat arbejdet med at finde en afløser for Morten Wieghorst«, oplyser klubben.

Sportsdirektør Allan Gaarde forklarer, at det allerede var truffet beslutning om, at Morten Wieghorsts kontrakt gældende til sommeren 2019, alligevel ikke skulle forlænges.

»At stoppe samarbejdet med en cheftræner før kontraktudløb er en ærgerlig beslutning, men vi er med de seneste tre måneders udvikling nået frem til, at vi ikke ønskede at tilbyde en forlængelse«, siger Allan Gaarde, og tilføjer:

»I alt har vi i 66 superligakampe i 2017 og 2018 scoret 67 mål og opnået 79 point, hvilket samlet set ikke er acceptabelt for vores klub - også selv om vi i sidste sæson med en femteplads opfyldte vores målsætning«.

»Afskeden med vores cheftræner er absolut også et signal til vores spillere om, at vi skal forbedre os, da vi mener, at vores hold og trup er bedre end de seneste måneders præstationer og resultater viser«, siger Allan Gaarde.