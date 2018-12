Hattrick og ny Superliga-topscorer Skov gjorde sig atter til over for landstræner Hareide FC København kørte AC Horsens over, da Robert Skov spillede endnu en fremragende kamp i denne efterårssæson.

FC København har denne efterårssæson været gode til at håndtere Superliga-kampe få dage efter et europæisk opgør. Således også søndag på udebane mod AC Horsens.

En tur til og hjem fra Sankt Petersborg i forbindelse med torsdagens Europa League-kamp mod FC Zenit medførte nemlig ikke nogen europæiske tømmermænd hos Superligaens førerhold.

I stedet vandt FC København med 6-1 efter en indsats, der var præcis lige så overlegen som resultatet. Robert Skov spillede så langtfra sin bedste kamp i Rusland, men var banens klart bedste i Horsens.

Den unge kantspiller gjorde sig atter til over for landstræner Åge Hareide ved henholdsvis at score sæsonmål nummer 11, 12 og 13 i løbet af en eftermiddag, som endte med et stort Solbakken-grin, da Skov sikrede sit hattrick kort før tid.

De 13 sæsonmål kombineret med fire målgivende afleveringer i nu 18 Superliga-kampe af samme Robert Skov gør, at han må betegnes som en mere end god kandidat til at blive efterårets spiller i landets bedste fodboldrække.

Wind leverede også godt

For Robert Skov endte kampen i Horsens selvsagt som en særlig af slagsen på grund af de mange mål, der gør ham til Superliga-topscorer.

»Det har jeg ikke prøvet for, og jeg har heller ikke prøvet at score hattrick før. Jeg havde ikke forventet at lave så mange mål i FCK. Men hårdt arbejde kommer man langt med«, sagde Robert Skov til Canal 9 efter kampen, hvorefter han også blev spurgt ind til, om han kunne se sig selv som landsholdsspiller til foråret, når Åge Hareide skal udtage sin næste trup.

»Nu er det ikke mig, som udtager holdet. Jeg har ikke scoret så meget i Europa, hvor niveauet også er højere, så der er sted, hvor han kan lægge noget på mit niveau«, lød det.

FC København fik sat sig på kampen i løbet af en periode på fem minutter i første halvleg. Det med Robert Skov som foregangsmand. Selvfølgelig. AC Horsens-målmand Matej Delac sendte sine medspillere på en svær opgave, da han på klodset vis nedlagde Robert Skov en meter uden for straffesparksfeltet. Det medførte et direkte rødt kort til Delac, men blev endnu værre for Horsens, fordi Robert Skov sendte det efterfølgende frispark i nettet. Derfor var reservemålmand Kevin Hansens første boldberøring, da han hentede den ud af eget målnet.

En bevægelse, han gentog få øjeblikke efter, da Dame N’Doye brød igennem AC Horsens’ forsvar og sparkede bolden højt oppe i målet.

AC Horsens’ kræfter rakte til en 1-2-reducering i slutningen af første halvleg og at holde kampen tæt indtil omkring en times spil. Herefter væltede fire mål ind i de sidste 30 minutter, og det endte egentlig med at være billigt sluppet for østjyderne.

Foruden Robert Skov gjorde Jonas Wind sig også meget positivt bemærket med to scoringer i anden halvleg. Winds mål og præstationer siden comebacket efter en længere skade bliver ikke mindre imponerende af, at han nu ligner en bedre løsning ved siden af Dame N’Doye end Kenan Kodro og Pieros Sotiriou. To udenlandske angribere, der begge blev hentet til FC København for tocifrede millionbeløb.

Debut til 16-årig

Mens Kenan Kodro fortsat sad ude med en skade, valgte Ståle Solbakken ikke at sætte Pieros Sotiriou på banen som erstatning for Dame N’Doye i anden halvleg, da kampen var afgjort. I stedet fik blot 16-årige Mohamed Daramy sin Superliga-debut. En ung angriber, der på rygtebasis har tiltrukket bud i FCK’s retning på mere end 30 millioner.

Men tilbage til Robert Skov, for han var historien i forbindelse med kampen i Horsens. Ståle Solbakken var selvsagt meget tilfreds med Robert Skovs præstation søndag, men ser dog også plads til forbedring, når Skov spiller mod rigtig gode modstandere.

»Han kan stadig nå et højere niveau. Han var rigtig god i de to kampe mod Atalanta og Zenit. Men han har også haft tre dårlige kampe. Han skal kunne sætte sig igennem internationalt«, sagde Solbakken.