Genbrugsguld: Solbakken har et brændende ønske om at forlænge aftalen med Dame N'Doye 33-årige Dame N'Doye har været god for FCK, siden han skrev under på en etårig aftale. Således også mod Esbjerg.

Nogle gange får man ikke, hvad man betaler for. Andre gange finder man guld i genbrugsbutikken.

Tilbage i juli præsenterede FC København to nye angribere i løbet af to dage. 33-årige Dame N’Doye vendte ’hjem’ til København på en transferfri aftale efter senest at have spillet i tyrkiske Trabzonspor.

Dernæst blev den dengang 24-årige Kenan Kodro offentliggjort i den hvide trøje. Han havde spillet landskampe for Bosnien og blandt andet været på kontrakt hos Osasuna i Spanien og Mainz i Tyskland. Indkøbsprisen lå angiveligt på 12 mio. kr.

På en søndag eftermiddag her et halvt år senere var Kodro end ikke udtaget til FC Københavns trup i forbindelse med opgøret mod Esbjerg. Dame N’Doye derimod endte med at vinde en af efterårssæsonens mindst overraskende priser som kampens bedste spiller.

Det hele endte ’kun’ med, at senegaleseren scorede en enkelt gang. Men det kunne med lidt god vilje godt være blevet til 4 mål mod et Esbjerg-hold, der tabte for tiende gang i træk mod FC København i landets bedste række.

Dame N’Doye sendte bolden i nettet 2 gange i løbet af de første 20 minutter. I begge situationer efter gode indlæg fra Peter Ankersen. Det var dog kun den første scoring, som endte med at blive noteret på måltavlen.

Skov løb med målene

Kampens ene linjedommer vinkede nemlig for offside ved den anden scoring. Hvilket ikke var tilfældet, kunne billederne på Parkens storskærme kort efter afsløre. Det slog dog ikke Dame N’Doye ud.

I stedet lykkedes han i to omgange med samme projekt. At løbe og drible fra Esbjerg-forsvaret over en kvart banelængde. I begge tilfælde endte det med, at N’Doye blev sendt i græsset.

I første halvleg af målmand Jeppe Højbjerg og i den anden af Rodolph Austin. Tv-billederne afslørede dog, at Austin begik sin forseelse uden for straffesparksfeltet, men dommer Jens Maae så noget andet. Dame N’Doye overlod begge gange bolden til Robert Skov.

Ved det andet spark ville N’Doye dog helt tydeligt gerne selv sparke, men måtte nøjes med at se på Skov.

Foto: Jens Dresling Dame N'Doye fik ikke lov til at sparke straffespark mod Esbjerg.

»Der er to straffesparksskytter, som jeg ikke stoler på. Ham og Santander,« grinte Ståle Solbakken i minutterne efter kampen med henvisning til Dame N’Doyes brændte spark mod Atalanta i Europa League og tilføjede.

»Jeg ville gerne have, at Robert Skov skulle tage ansvar og sparke«.

Samme Skov viste sans for et holds indre liv, da han lige efter sin anden scoring på straffespark skyndte sig tilbage mod N’Doye og gav holdkammeraten et takkende kram.

Alt er i N’Doyes hænder

Ståle Solbakkens gode humør efter Esbjerg-kampen gav mening, når snakken faldt på Dame N’Doye. Angriberens etårige aftale fik lige præcis den længde, fordi Solbakken tilbage i juli ikke helt præcist vidste, hvad han havde i Dame N’Doye.

Om en ældre udgave af en af FCK-historiens bedste spillere stadigvæk kunne være førsteangriber og en profil i Superligaen. 12 scoringer i 19 kampe har fjernet al tvivl. Nu er spørgsmålet så, om FC København formår at forlænge aftalen med Dame N’Doye, der selv naturligt nok ikke var afvisende efter Esbjerg-kampen. Ståle Solbakken var også forsigtig optimist.

»Vi skal sætte os sammen, når vi kommer tilbage fra juleferie. I praksis er alt i hans hænder. Vi skrev en kontrakt på et år, fordi vi mente, det var det rigtige. Han kan skrive under med dem, han vil, 1. januar, så han har styringen. Vi må bare sætte os sammen og høre, hvad han tænker, og hvor længe kroppen holder«, sagde Ståle Solbakken.

Og Kenan Kodro? Han er med overvejende sandsynlighed en mand, der er på vej videre efter et halvt år i FCK.