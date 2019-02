11 markante citater fra Zorniger: »De skal bare præstere og holde kæft«

Igennem sine to et halvt år i Superligaen nåede den nu tidligere Brøndby-træner Alexander Zorniger at komme med talrige citater, der på den ene eller anden måde vakte opsigt. Ofte for at rumme en vis hårdhed.

Her er 11 af tyskerens markante citater fra sin tid i Danmark:

Februar 2017

Sagt til Brøndby Indefra:

»Folk kan ikke gemme sig mere, som nogle af dem gjorde i den første halvdel af sæsonen. Ikke flere undskyldninger. Jeg gider ikke høre fra agenter om, at deres spillere ikke får en chance. De (spillerne, red.) skal bare præstere og holde kæft«.

Februar 2017

Sagt til BT om at holde spillere i uvidenhed om programmet på træningstur:

»Hvis nogen ønsker en plan for sin dag, bør de få sig et job i en bank (...) Jeg har aldrig oplevet, at en spiller er kommet op til mig og har sagt, at han havde en idé til, hvad gruppen burde gøre om fire dage. Jeg ved godt, at danskere godt kan lide at blive involveret i alt muligt, men det er jeg ligeglad med. Det giver ingen mening i fodbold«.

April 2017

Sagt til BT om interesse for topscorer Teemu Pukki:

»Du kan være sikker på, at den Mercedes, han kører rundt i, allerede er betalt, så han tjener da også penge her (...) Der er måske venner og agenter, der siger til dem, at de skal spare deres kræfter for at fokusere på at score, men som vi spiller, skal man være totalt talentløs for ikke at score«.

Maj 2017

Sagt til BT:

»Spillerne bliver ikke betalt for at se godt ud eller gå i de flotteste sko. De bliver kun betalt for at præstere det maksimale i hver eneste kamp. Jeg ved, det er et hårdt job, og jeg ville ikke være spiller under Alexander Zorniger. Men vi er succesfulde, og det er alt i fodbold«.

Juni 2017

Sagt til 3point.dk:

»De skal præstere. Jer fra medierne spørger mig nogle gange om dansk mentalitet. Men jeg vil se kamp-mentalitet. Det handler ikke om dansk, tysk, svensk eller finsk mentalitet. Jeg vil se præstationer på banen«.

August 2017

Sagt til TV3 Sport om at holde spillerne glade, når der var så mange til at konkurrere om pladserne på midtbanen:

»De vil være glade, når de ser deres bankkonto. Hvis de ikke ville prøve at sidde ude, så skulle de have startet med tennis eller atletik som yngre«.

September 2017

Sagt til brondby.com:

»Hvis jeg provokerer en spiller et par gange, og han ikke reagerer på det, så prøver jeg en anden metode. Det er det samme som at være en kok, der skal lave mad. Man skal prøve sig frem. Nogle gange er der for meget salt og andre gange for meget peber. Så er det mit job at analysere, hvordan de reagerer på den måde, de bliver behandlet«.

Oktober 2017

Sagt til Canal 9:

»Når det her med at vinde venskaber står over for at vinde kampe, så vinder jeg hellere kampe. Hvis begge ting går an, så er det perfekt. I allerførste række kommer dog, at professionel fodbold er professionel fodbold, og det handler ikke om at kaste med vatkugler«.

Marts 2018

Sagt til Ekstra Bladet om spillerne præstationer, som han talrige gange har evalueret i medierne: