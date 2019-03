Rødt kort, tilråb mod dommeren og tænding: FCK udnyttede FCM’s pointtab til fulde

Superligaens førerhold måtte kæmpe meget hårdt for at vinde over Esbjerg.

Den første weekend efter landskampspausen endte som en god af slagsen for FC København. Ikke nok med at rivalerne fra FC Midtjylland lørdag måtte nøjes med 0-0 hjemme mod FC Nordsjælland.

Søndag eftermiddag vandt FCK med 1-0 over Esbjerg. Det på trods af at hjemmeholdet måtte spille en halvleg i undertal efter et rødt kort til angriber Jonas Wind.

I første halvleg så det længe ud til, at københavnerne ville få for lidt ud af egne anstrengelser. Et tidligt, tungt pres skabte store chancer til både Nicolai Boilesen og Nicolaj Thomsen.

Esbjerg lignede et hold, der var lige så overmatchet, som da man tabte 3-0 i Parken tilbage i efteråret. Men efter det første kvarter fik vestjyderne stabiliseret tingene og skabte et par kontramuligheder, der ikke blev farlige, men gav et pusterum midt i FCK-overtaget.

Bedst som det lignede 0-0 ved pausen tog tingene fart. Først skabte FC København et føringsmål, som var på et højt teknisk niveau for Superligaen. Nicolai Boilesen blev efter et af sine talrige dybdeløb spillet fri i Esbjergs højre forsvarsside og valgte meget klogt at sende en flad aflevering tilbage mod straffesparkspletten, hvor blot 17-årige Mohamed Daramy kunne sætte en klassisk ‘Jon Dahl-inderside’ på bolden og se den gå i nettet.

Et stort øjeblik for den unge spiller fra Sierra Leone, der startede inde på grund af Robert Skovs skade. Samme Daramy forlængede i sidste uge sin aftale med FC København, så den nu løber til 2021.

Første halvlegs anden store historie blev det røde kort til Jonas Wind. To minutter efter Daramys føringsmål lå han i græsset, med hvad der lignede en hovedskade efter en hård tackling. Dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen lod dog spillet gå videre, hvilket få sekunder senere førte til Winds andet gule kort.

I en jagt på bolden endte Jonas Wind nemlig til sidst med at springe hen over Esbjergs Jeppe Brinch for ikke med al sandsynlighed at blive hamret i græsset. Det så Ståle Solbakken, FCK-fansene og Wind selv ikke som mere end det. Men dommer Kristoffersen mente, der var tale om film og sendte FCK-angriberen tidligt i bad. Rigtigheden i den beslutning afhang af øjnene, der så.

Kristoffersens beslutning førte til flere lange perioder den sidste time, hvor han måtte lægge øre til tilråbet ‘skandaledommer’ igen og igen.

Esbjergs overtal blev også forvandlet til et spillemæssigt overtag efter pausen. Vestjyderne fik meget mere tid med bolden og skabte fornuftige muligheder.

Den største kom, da solide Joni Kauko tæt inde under mål sparkede bolden op på overliggeren.

Gæsternes gode start på anden halvleg fik Ståle Solbakken til at benytte en bagkæde med fem mand i kampens sidste 25 minutter, da Sotirios Papagiannopoulos erstattede Nicolaj Thomsen.

Et klart signal om, at FCK ønskede at forsvare sin føring hjem. Hvilket man formåede til trods for Esbjerg-overtaget, og at Peter Ankersen måtte udgå med en skade.

Efter Esbjerg-sejren er FC København nu tre point foran FC Midtjylland i toppen af Superligaen.