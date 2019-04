Efter en uge med homofobi-tema: Viktor Fischer modtog høje buhråb og afgjorde derbyet

Her gik FCK nemlig fra at være bagud til at føre 2-1. Efter opspil af Fischer og Jonas Wind fik tilbagevendte Robert Skov så meget tid og plads på kanten af feltet, at fornuften og forhistorien fortalte, han ville score. Det gjorde han mildest talt også. Bolden blev banket op i den øverste del af målnettet. Uden chance for Marvin Schwäbe. Eller nogen anden målmand for den sags skyld.

Dernæst scorede Viktor Fischer et klassemål, da han efter et fladt oplæg af Robert Skov sendte bolden i nettet med en hælafslutning. Fischer løb ud mod hjørneflaget og fejrede sin scoring med holdkammeraterne. Han end ikke skævede ud mod Sydsiden. Brøndby-fansene buhede af ham og bakkede i næste øjeblik eget hold op med en ny slagsang.

Efter endnu et Brøndby-overtag og et stolpeskud fra Hany Mukhtar gik Viktor Fischer fra banen til sin eftermiddags sidste pibekoncert med 20 minutter tilbage af opgøret.

Ståle Solbakken valgte i stedet at sende Sotirios Papagiannopoulos på banen og gå over til at spille med fem spillere i bagkæden.

Det endte med at hjælpe FCK til sejr på 2-1 på en søndag, hvor temaet atter blev fodbold i stedet for homofobi i Superligaen.