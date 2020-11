Superligaens 9. runde: Randers vinder i Parken på to store FCK-fejl

Superligaen Runde 9 Fredag Lyngby-Horsens 1-1 Søndag OB-Sønderjyske 1-1 AaB-FC Nordsjælland 1-1

AGF-FC Midtjylland 1-2 Vejle-Brøndby 0-2 Mandag FC København-Randers 1-2 Stillingen

FC København - Randers 1-2

0-1 Marvin Egho (40) 1-1 Mikkel Kaufmann (54) 1-2 Al-Hadji Kamara (70)

»Det har jeg faktisk ikke noget svar på«, sagde FC København-anføreren Mathias ’Zanka’ Jørgensen tydeligt irriteret i pausen af kampen mod Randers, da TV3 Sports reporter bad den erfarne krumtap om at forklare, hvad der var gået galt i de første 45 minutter i Parken.

For neutrale iagttagere var det tydeligt, at FCK’erne endnu ikke er helt trygge ved den nye træner Jess Thorups tremandsbagkæde, og at vejen ud krisen er belagt med mange forhindringer.

Mathias Greve hamrede på overliggeren for Randers kort før pausen, mens ’Zanka’ og Kalle Johnsson ikke magtede at presse Marvin Egho væk fra riposten – og så stod der 0-1.

Mikkel Kaufmann fik udlignet efter en god FCK-start på 2. halvleg, men sliddet for Kaufmanns første scoring siden juni var forgæves, da ’Zanka’ igen kom i en hovedrolle og fejlafleverede i et opspil, hvorefter Al-Hadji Kamara scorede til 2-1 for de solide jyske gæster på kontraen.

Den kunne københavnerne heller ikke svare på, selv om Peter Ankersen var tæt på til sidst.

Jess Thorup tabte dermed også sin anden superligakamp som træner for FCK, der efter ni spillerunder ligger på en skuffende tiendeplads med blot ti point.

FCK skal nu jagte succes på søndag mod Sønderjyske.





Foto: Lars Poulsen Jesper Lindstrøm er blevet en bærende kraft i Brøndby og er tillige blevet landsholdsspiller.

Vejle - Brøndby 0-2

0-1 Jesper Lindstrøm (45) 0-2 Mikael Uhre (82)

Det holdt hårdt for gæsterne fra Brøndby, da de søndag aften hentede en sejr på udebane mod Vejle i Superligaens niende runde.

Kampen endte 2-0 til Brøndby, der var presset i perioder af anden halvleg.

Gæsterne havde ellers et mindre overtag i første halvleg og kom frem til flest chancer. Dog var Vejle godt med og havde også fine muligheder for at score. Efter pausen skulle Vejle have haft mere ud af det.

Jesper Lindstrøm scorede til 1-0 kort før pausen, mens Mikael Uhre udbyggede gæsternes føring med ti minutter igen.

Efter sejren kravler Brøndby en enkelt plads op på tredjepladsen og har nu 18 point. Vejle forbliver på sjettepladsen med 14 point.

Offensivspilleren Allan Sousa var yderst tæt på at sende Vejle i front efter 36 minutter med et velplaceret frispark, men Brøndby-keeper Marvin Schwäbe afværgede forsøget med en flot redning.

Første halvlegs allersidste angreb kastede første scoring af sig til gæsterne, da et skud fra Brøndbys Jesper Lindstrøm blev rettet af og trillede i mål.

Trods et hårdt Vejle-pres og flere muligheder til værterne, var det Brøndby, der udbyggede føringen efter 82 minutter.

Bolden endte efter en Simon Hedlund-afslutning lidt tilfældigt hos angriberen Mikael Uhre, der lobbede bolden over Indy Groothuizen i Vejle-målet.





Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Jens-Lys Cajuste var igen en stærk skikkelse på mestrenes midtbane.

AGF - FC Midtjylland 1-2

0-1 Frank Onyeka (27) 0-2 Sory Kaba (34) 1-2 Patrick Mortensen (straffe 64)

Mestrene fra FC Midtjylland er nyt tophold i Superligaen.

FCM udnyttede Sønderjyskes pointtab i Odense tidligere søndag, da det blev til en midtjysk 2-1-sejr på udebane i topkampen over AGF efter en effektiv indsats.

Dermed fører FCM ligaen med 19 point foran Sønderjyske med 18.

Kampen var intens og præget af en del frispark, hvilket i sidste ende viste sig at være til FCM’s fordel.

Holdet førte nemlig 2-0 ved pausen, og derfor var de mange spilstop i anden halvleg med til at ødelægge AGF’s rytme og mulighed for at skabe det nødvendige pres for en udligning.

FCM lægger med sejren afstand til AGF, der efter ni kampe er fire point efter på tredjepladsen.

Efter en chancefattig start kom gæsterne i front i det 27. minut, da nigerianske Frank Onyeka sendte en ripost efter en ellers flot redning af AGF’s polske Kamil Grabara i nettet.

Og selv om AGF var tæt på en udligning bare to minutter senere, var det FCM, der nok engang kendte sin besøgelsestid foran mål.

Efter 33 minutter fordoblede holdet nemlig føringen, da guineanske Sory Kaba sikkert sparkede kuglen mellem Grabaras ben til 2-0.

Dermed skulle AGF jagte i anden halvleg, og med en time spillet fik holdet en gylden mulighed.

FCM’s belgiske Dion Cools tog hånden til hjælp i eget felt, og derfor fik angriber Patrick Mortensen chancen fra 11-meterplettten, og han reducerede sikkert for AGF.

Da 72 minutter var spillet, var AGF-midtbanespilleren Bror Blume tæt på udligningen, men en FCM-blokering forhindrede den.

Tre minutter senere troede FCM så, at kampen blev lukket med en scoring af anfører Erik Sviatchenko, men VAR underkendte målet for offside.

Midtjyderne holdt AGF fra fadet i slutfasen og hev sejren i land.





Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix Det var et par minutter inde i tillægstiden sønderjyderne fik afsluttet og Jeppe Tverskov hjalp dem på vej.

OB - Sønderjyske 1-1

1-0 Jens Jakob Thomasen (83) 1-1 Jeppe Tverskov (90)

OB og SønderjyskE spillede søndag eftermiddag 1-1 efter to sene scoringer.

Holdene havde en halvleg hver, hvor de dominerede som følge af en ganske kraftig vind. Chancerne blev dog først rigtig store efter pausen.

Først til sidst fandt holdene skarpheden, og dermed er Sønderjyske fortsat nummer et i Superligaen, hvor OB er nummer otte.

På et vindblæst stadion drog hjemmeholdet straks fordel af en massiv medvind, og Sønderjyske blev presset helt i bund.

Men som det har været udfordringen hele sæsonen kneb det med at kreere chancer for det fynske mandskab.

I stedet sluttede Sønderjyske halvlegen bedre af efter et langt spilstop, hvor Jeppe Simonsen måtte udgå med en hovedskade.