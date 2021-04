Det er svært at spå, især om fremtiden. Men det lover ikke godt for Brøndby

Det er uklart, hvem der oprindelig sagde det, men det er også lige meget. Pointen er bare, at det er så sandt, som det nu engang er sagt:

»Det er svært at spå, især om fremtiden«.

Sådan er livet i almindelighed, og sådan er fodbolden i særdeleshed. I hvert fald ideelt set. Det er det, der gør sporten så smuk – vi vil have spænding til det sidste, vi vil se dværgene udfordre kæmperne, vi vil opleve de store overraskelser, der sætter kroppens fysiologi ud af spillet, sprøjter liv i sofakadaveret og leger virtuost med følelsernes tangenter, som var det en kompleks symfoni af Mozart.

Men selv om det kan virke umuligt og måske endda lidt dumt, er der nu alligevel noget sjovt ved at spå. At forsøge på det. Og helt uden krystalkugle, tarotkort eller turban er det nok trods alt muligt at sige noget nogenlunde begavet om, hvad fodboldentusiasterne kan forvente sig af det mesterskabsslutspil, der begynder i dag, når AGF gæster FC Nordsjælland.

Ved at granske de seks topklubbers form, deres indbyrdes opgør og de seneste års udgaver af slutspillet virker det som et godt bud, at det ser godt ud for de forsvarende mestre fra FC Midtjylland. Allerede i morgen tørner de sammen med det aktuelle førerhold, Brøndby, i Herning i en kamp, der ganske givet vil præsentere flere svar, end det er muligt at have nu. Kun 2 point skiller dem.