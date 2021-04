25. runde i Superligaen: FC Midtjylland misbruger chancen for at rykke nærmere på endnu en titel

Randers-FC Midtjylland 0-0

FC Midtjylland forpassede mandag aften muligheden for at udbygge forspringet i toppen af Superligaen, da de forsvarende danske mestre spillede 0-0 i Randers.

Brøndby og FC København havde begge spillet uafgjort i weekendens kampe, men det formåede FCM ikke at udnytte, da kronjydernes defensiv holdt stand.

FCM dominerede store dele af første halvleg, mens Randers kom bedre med efter pausen. Ingen af holdene fik dog puttet bolden i kassen.

Pointdelingen efterlader status quo i mesterskabsspillet. FCM fører derfor fortsat Superligaen med 50 point efter 25 kampe, hvilket er 4 point mere end Brøndby på andenpladsen.

I den anden ende ligger Randers nummer seks med 33 point, og kronjyderne har nu ikke vundet i 22 superligakampe i træk mod FCM.

Randers var fint med i kampens begyndelse, hvor der var store chancer i begge ender.

Først var østrigske Marvin Egho tæt på at bringe hjemmeholdet foran på et frit skud i feltet, mens FCM’s Anders Dreyer blev afvist af stolpen kort tid efter.

Herefter satte FCM sig fuldstændig på kampen. Randers stod dybt over for udeholdet, som gentagne gange blev farlige uden dog at få hul på bylden.

Anden halvleg begyndte lige så livligt som første, og begge mandskaber angreb i højt tempo.

Randers stod stadig dybt men lurede på omstillingerne. Det afholdt FCM fra at lægge det helt store tryk, og gæsterne fik ikke skabt det samme antal chancer som i første halvleg.

Mod slutningen fik FCM etableret et større pres, men kampen forblev målløs.

Superliga 25. runde Fredag Vejle-AaB 1-1 Søndag Horsens-Lyngby 1-3 OB-SønderjyskE 1-1 FCK-FC Nordsjælland 2-2 Brøndby-AGF 2-2 Mandag 19.00 Randers-FCM 0-0 Stillingen i Superligaen





Foto: Jens Dresling

Foto: Jens Dresling

Brøndby-AGF 2-2

0-1 Kevin Diks (16), 1-1 Andreas Maxsø (str. 32), 1-2 Albert Grønbæk (45), 2-2 Jesper Lindstrøm (71)

FC Midtjylland blev den store vinder, selv om Superligaens førerhold ikke spillede søndag.

Alle FCM’s rivaler i ligaens top spillede nemlig uafgjort.

Således også den nærmeste forfølger, Brøndby, som spillede 2-2 hjemme mod AGF. Tidligere søndag spillede FC København 2-2 hjemme mod FC Nordsjælland.

Brøndby var på hælene i det meste af søndagens kamp, men hjemmeholdet kom tilbage fra både 0-1 og 1-2 mod AGF.

Med det uafgjorte resultat har AGF nu ikke vundet i otte kampe i træk, hvis man tæller pokalkampe med.

AGF begyndte dog bedst og kom foran 1-0 på et hjørnespark efter et kvarter.

Her headede Kevin Diks bolden i nettet, efter at den var blevet snittet videre af Patrick Mortensen.

Diks, som normalt spiller pladsen som højreback, var i dagens anledning placeret centralt på aarhusianernes defensive midtbane.

Det var et taktisk godt træk fra AGF-træner David Nielsen, som fik lukket Brøndbys normalt så farlige offensiv ned i lange perioder.

Brøndby-angriberen Andrija Pavlovic forsøgte sig med et hovedstød, men AGF-keeperen Kamil Grabara verfede den til hjørne.

Efter en halv time, hvor Brøndby havde fået bedre styr på kampen og sad på spillet, kom 1-1-udligningen.

AGF-stopperen Sebastian Hausner tacklede Brøndbys midtbanespiller Morten Frendrup klodset i feltet.

Straffesparket tog Brøndby-anfører Andreas Maxsø sig knusende sikkert af, og så var der balance i regnskabet i den underholdende kamp.

AGF truede flere gange Brøndbys sårbare forsvar med dybe stikninger, som blandt andet gav Bror Blume en helt fri chance, men afslutningen blev sendt forbi.

Også Jesper Lindstrøm, der længe blev lukket godt ned, forsøgte sig, men bolden røg langt forbi mål.

I stedet slog AGF til med et mønsterangreb, og Albert Grønbæk dirigerede bolden ind ved forreste stolpe til 2-1 efter et perfekt indlæg fra backen Casper Højer Nielsen.

I anden halvleg stillede AGF sig længere tilbage på banen og forsøgte at forsvare føringen hjem.

Brøndby pressede på for en udligning, og der blev givet et par varselsskud fra Lindstrøm og Pavlovic, inden 2-2-scoringen kom.

Lindstrøm modtog bolden og vendte elegant rundt om en AGF-spiller og hamrede med venstrebenet bolden i nettaget efter 71 minutter.

Brøndby-forsvarsspilleren Anthony Jung var kort efter tæt på at score efter et hjørne, men tyskeren sparkede bolden over mål.

Der var løse chancer i begge ender, men ikke flere mål.

Til gengæld modtog Brøndbys indskiftede midtbanespiller Tobias Børkeeiet en udvisning efter to gule kort i samme sekvens i overtiden.

Med det ene point er Brøndby på andenpladsen med 46 point efter 25 kampe. FC Midtjylland, som mandag gæster Randers FC, topper tabellen med 49 point for en kamp færre.

AGF er placeret på fjerdepladsen med 39 point.









Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

FC København-FC Nordsjælland 2-2

1-0 Lukas Lerager (10), 1-1 Kamal-Deen Sulemana (45), 2-1 Peter Ankersen (60), 2-2 Simon Adingra (90)

FC København spillede 2-2 på hjemmebane mod FC Nordsjælland, der nu ikke har tabt i ti superligakampe.

Hjemmeholdet dominerede fra start og udnyttede pladsen bag gæsternes wingbacks til at skabe føringsmålet.

En udvisning til FCK-forsvareren Nicolai Boilesen i det 18. minut ændrede kampen, og FCN fik et massivt overtag og udlignede.

FCK kom foran igen på en forsvarsfejl, men i sidste minut fik gæsterne udnyttet overtallet og udlignet.

FCK-midtbanespilleren Lukas Lerager gjorde det til 1-0 i det 10. minut, da han tæmmede et fladt indlæg og sparkede bolden op i det korte hjørne.

Otte minutter senere udspillede kampens mest dramatiske situation sig. Nicolai Boilesen væltede som bageste mand FCN-angriberen Kamaldeen Sulemana og tog hånden i brug for at stoppe bolden, og det kostede en udvisning.

I det sidste ordinære minut af første halvleg udlignede Sulemana, da han sparkede et fladt indlæg i nettet til pausestillingen 1-1.

Anden halvlegs start bød på fine chancer til FCK-midtbanespilleren Jens Stage og FCK-angriber Jonas Wind, men afslutningerne blev henholdsvis reddet og sendt over mål.

Efter en times spil erobrede hjemmeholdet bolden højt på banen. Bolden blev lagt til rette for FCK-backen Peter Ankersen i højre side af feltet, og han bankede bolden fladt i nettet til 2-1.

FCN fortsatte spilovertaget, og det gav pote i 90. minut, da FCN-angriberen Simon Adingra halvflugtede bolden op i nettaget til slutresultatet 2-2.





Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Horsens-Lyngby 1-3

0-1 Kevin Tshiembe (7), 0-2 Mathias Hebo Rasmussen (68), 0-3 Mathias Hebo Rasmussen (str. 89), 1-3 Louka Prip (str. 90+2)

Lyngby Boldklub har nu kun fire point op til overlevelse, efter klubben søndag sejrede med 3-1 over AC Horsens på Casa Arena i fængselsbyen.

Forsvarsspilleren Kevin Tshiembe stod for Lyngbys første mål, mens midtbanespilleren Mathias Hebo scorede to mål i anden halvleg. Horsens scorede et trøstemål til sidst.

Sejren var Lyngbys fjerde udesejr i træk, og klubben fortsætter dermed sine gode forårstakter.

Mens alt i øjeblikket lader til at være fryd og gammen hos Lyngby, forholder det sig anderledes hos Horsens, som altså stadig indtager sidstepladsen og har 13 point op til overlevelse.

Både Lyngby og Horsens forsøgte at spille bolden rundt langs jorden, men det var alligevel efter et hjørnespark, kampens første mål faldt. Kreatøren Victor Torp eksekverede, og Tshiembe headede den ind.

Begge hold havde svært ved at skabe chancer. Selv om opspillet for begge klubbers vedkommende var flot, sad de afgørende afleveringer sjældent i skabet.

Angriberen Casper Tengstedt, som i sidste runde scorede to mål, blev skiftet ind i pausen. Og allerede efter to minutter på banen havde Tengstedt fået serveret tre store chancer, hvoraf den sidste gik i mål, men blev annulleret af VAR.

Det tog lang tid, før Lyngby for alvor stemplede ind i anden halvleg. Men det lavede Mathias Hebo om på, da han efter en fantastisk solopræstation i det 67. minut gjorde det til 2-0 til gæsterne.

Til allersidst gjorde Hebo det til 3-0 på straffespark, hvorefter Horsens’ Louka Prip reducerede til 1-3 - også på straffespark.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

OB-Sønderjyske 1-1

1-0 Bashkim Kadrii (5), 1-1 Emil Holm (67)

OB og Sønderjyske delte søndag pointene imellem sig i et 1-1-opgør i Odense, hvor udeholdet i størstedelen af anden halvleg spillede med en mand i undertal.

OB bragte sig i front efter fem minutter ved Bashkim Kadrii, men de fynske værter formåede ikke at holde fast.

Sønderjyskes Emil Holm fik med godt 20 minutter tilbage af kampen udlignet til slutresultatet efter et målmandsdrop af den indskiftede OB-keeper Sayouba Mandé.

Målmanden fra Elfenbenskysten løb ud af sit mål, men fik ikke bokset bolden væk. I stedet fik Emil Holm hovedet på bolden, der fløj videre ind i det tomme mål.

Mandé var kommet på banen fra anden halvlegs start, da Oliver Christensen måtte trække sig i pausen med en skade.

Sønderjyske-målscorer Emil Holm kom samtidig til skade og var tvunget til at lade sig udskifte.

Ti minutter før udligningen var Sønderjyske blevet reduceret til ti mand, da Philipp Schmiedl var blevet præsenteret for sit andet gule kort.

Med det uafgjorte resultat nærmer nedrykningsstregen sig for både OB og Sønderjyske, efter at Lyngby vandt med 3-1 i Horsens.

OB har fem point og Sønderjyske fire point ned til Lyngby, der befinder sig under nedrykningsstregen.

I næste uge skal Sønderjyske på besøg i Lyngby i et brag, hvor holdet fra Nordsjælland for alvor kan få kontakt til Glen Riddersholms Sønderjyske-mandskab.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Vejle-AaB 1-1

0-1 Rufo (19), 1-1 Allan Sousa (51)

Vejle og AaB delte pointene mellem sig i en underholdende 1-1-kamp i Nørreskoven fredag aften, hvor AaB brændte to store chancer til sidst.

AaB bragte sig ellers foran på Rufos mål i første halvleg, men Allan Sousa fik udlignet på en af de mange chancer, der var i opgøret.

Dermed fik Vejle ikke for alvor lagt afstand til nedrykningsstregen. Klubben har med 29 point nu syv ned til Lyngby under stregen.

AaB derimod topper nedrykningsspillet med 33 point efter 25 runder.

Begge hold indledte opgøret i et højt og aggressivt pres, der gav flere gode chancer til både Vejle og AaB indledningsvist.

Det havde derfor også ligget i luften, da Rufo efter 18 minutter bragte AaB foran på en ellers kikset afslutning.

Målet ændrede imidlertid fuldstændig kampens karakter. AaB stillede sig længere tilbage på banen og tillod Vejle langt mere tid på bolden.

Over for AaB’s fem mand i bagkæden kunne Vejle dog slet ikke skabe chancer, og efter en hæsblæsende start faldt kampen til ro.

Straks efter pausen var Rufo tæt på at blive dobbelt målscorer, men forsøget fra tæt hold ramte stolpen. I stedet sparkede Allan Sousa tørt bolden i mål kort efter i den modsatte ende til en udligning.

Igen blev chancerne og intensiteten mindre efter en livlig start på anden halvleg, og kun sporadisk var der optræk til chancer.

I hvert fald indtil fire minutter før tid, hvor indskiftede Tom van Weert burde have afgjort kampen til AaB’s fordel. Men den hollandske angriber sparkede en stor chance forbi mål.

I overtiden var det Rasmus Thelander, der kunne være blevet helten for AaB, men forsvarsspillerens hovedstød prellede af på overliggeren.

Men skarpheden og de sidste marginaler manglede, og derfor endte det 1-1.