Engang var Viktor Fischer den bedste spiller i Superligaen. Men hvem er det nu?

Noget af det fascinerende ved fodbold er, hvordan form kan være selvforstærkende. I dårlige perioder kan selv en simpel tæmning være vanskelig, men i gode tider kan det virke så ubegribeligt let at brodere sig frem ad banen, lade bolden gøre grin med modstanderne og skrue den op i målhjørnet.

Netop det passer udmærket på Viktor Fischer. Ja, der er vel faktisk få profiler i Superligaen, som det rammer bedre, og på sin vis er det en ros. Det fortæller nemlig en historie om unikke præstationer, om forventninger funderet i formidable fodboldevner, om en sjælden og særlig stjernestatus. Dermed kan de dårlige perioder også virke endnu værre, end de måske egentlig er – fordi de lader sig måle op mod et meget højt topniveau.

Det kender Viktor Fischer alt til.

»Jeg synes, det er fuldstændig logisk, at folk ikke mener, at jeg er samme sted som tidligere. Og jeg er stolt af, at folk har det sådan. Det siger noget om, hvor god jeg er, og det er jeg glad for. Tænk, hvis det ikke var et tema overhovedet«, siger FCK-profilen i et interview med Eurosport.

Hans første syv måneder som superligaspiller var af den slags, der forstærkede sig selv. Fra februar til september 2018 var han den bedste – det var de fleste enige om, og tallene bakkede det op. I 28 kampe scorede han 12 mål, han lagde op til 15, og så var der alt det, som de mest simple statistikker ikke afslørede: De skabte chancer, de eminente driblinger, de skarpe dødbolde. På egen fod kunne han afgøre kampe, og han gjorde det. Han havde noget nær det højeste niveau, som danske fodboldiagttagere havde set i en årrække.