Se video: Brøndby-spillerne modtaget med ild og raketter i nat

Brøndby-spillerne blev modtaget med ild og raketter natten til fredag, da holdets spillerbus vendte hjem fra Aarhus. Hundredvis af Brøndby-fans var stimlet sammen uden for Brøndby Stadion for at tage imod deres helte, der nogle timer forinden havde givet sig selv en stor chance for at vinde det danske mesterskab.

Med en 2-1-sejr på udebane over AGF overtog Brøndby sent torsdag aften førstepladsen i Superligaen. Dermed har holdet fra den storkøbenhavnske vestegn afgørelsen i egne hænder og kan vinde guld for første gang i 16 år, når Brøndby på mandag får besøg af FC Nordsjælland.

Flere fans har på de sociale medier lagt videoer op af modtagelsen af Brøndby-spillerne.

Videoerne viser, at der er fyldt godt op på parkeringspladsen foran Brøndby Stadion. Der bliver hoppet, danset og sunget, mens der affyres romerlys, og raketterne stiger op i nattehimlen.

Brøndbys fans har ventet i mange år på guldet. I 2018 blev flere af dem slemt skuffede, da holdet lå til at sikre sig mesterskabet, men til sidst blev overhalet af FC Midtjylland.

Det kan også gentage sig i år, da FCM fortsat er inde i guldkampen. Brøndby topper Superligaen med 58 point foran FCM med 57 point. FCM får besøg af AGF i sidste runde.

ritzau