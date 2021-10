Viborg kører AaB helt over i en overraskende målfest

Superligaen Runde 13 Fredag Vejle-FC Nordsjælland 2-0 Søndag Brøndby-FC København 2-1 Silkeborg-OB 1-1 Randers-AGF 1-0 FC Midtjylland-SønderjyskE 3-2 Mandag AaB-Viborg 2-5 Stilling, resultater mm. fra Superligaen

AaB - Viborg 2-5

0-1 Jakob Bonde (straffe 9) 0-2 Younes Bakiz (45) 1-2 Louka Prip (45+4) 1-3 Justin Lonwijk (51) 1-4 Clint Leemans (69) 2-4 Milan Makaric (76) 2-5 Mads Lauritsen (79)

Viborg FF overraskede mandag aften, da oprykkerne slog AaB på Aalborg Portland Park. Et velspillende udebanehold pressede aalborgenserne i bund og vandt 5-2 i et opgør, hvor VAR (Video Assistant Referee) fyldte en del.

Ligesom det var tilfældet i AaB’s nederlag til AGF en uge forinden, kæmpede nordjyderne med at komme ud af et hårdt pres. Viborg var nemlig aggressive og pågående, når hjemmeholdet var på bolden.

Trods et højt pres fra første fløjt blev det en straffesparkskendelse på bagkant, som hjalp midtjyderne i gang.

Første VAR-episode kom efter otte minutter, hvor dommer Michael Tykgaard havde overset, at AaB’s Pedro Ferreira fældede Sebastian Grønning i straffesparksfeltet. Tykgaard dømte et straffespark efter et genkig, og Viborgs Jakob Bonde eksekverede.

I slutningen af første halvleg blev videodommeren igen bragt i spil. Younes Bakiz udbyggede føringen efter et sololøb på tværs af AaB’s forsvarslinje. Her stod Grønning muligvis i vejen for keeper Jacob Rinnes udsyn i en offsideposition.

Men Michael Tykgaard valgte at fastholde målet.

I overtiden af første halvleg reducerede Louka Pris på et hovedstød, som via Viborg-målmand Mikkel Andersen gik i mål.

Få minutter efter pausen udbyggede Justin Lonwijk føringen for Viborg, da han på det fjerde af gæsternes forsøg i situationen lykkedes med sin afslutning.

Et kvarter senere sendte Clint Leemans et fremragende langskud ind bag Jacob Rinne og udbyggede føringen.

Med 15 minutter igen reducerede indskiftede Milan Makaric for hjemmeholdet på et hovedstød, men Viborgs Mads Lauritsen svarede hurtigt tilbage på en omstilling til 5-2.

Dermed er oprykkerne ubesejret gennem fem superligakampe. Omvendt er det første gang i indeværende sæson, at AaB taber to opgør i træk.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

FC Midtjylland - SønderjyskE 3-2

0-1 Emil Holm (6) 1-1 Evander Ferreira (42) 2-1 Erik Sviatchenko (64) 2-2 Emil Frederiksen (90+1), 3-2 Mads Kristian Hansen (90+5)

Sønderjyske udlignede i overtiden, men FC Midtjylland lykkedes med at score til 3-2 endnu dybere inde i overtiden, da de to søndag mødtes i Superligaen.

Dermed udnyttede midtjyderne til fulde, at FC København tidligere på dagen tabte til Brøndby.

Det unge talent Mads Hansen scorede til slutstillingen og sendte FCM seks point foran FCK efter 13 spillerunder i Superligaen. Sønderjyderne forbliver næstsidst med ni point.

FCM plejer at være gode til at give initiativet til modstanderen og score på kontraangreb, men søndag havde midtjyderne bolden mest og kreerede chancer, mens sønderjyderne forsøgte sig med at stå lavt og lukrere på kontrachancer.

Det havde herningenserne svært ved at håndtere i starten, og en lynscoring til sønderjyderne hjalp langtfra.

Som kampen skred frem, fik FCM dog bedre styr på det, og derfor var det fortjent, at holdet tog alle tre point til sidst.

Efter seks minutter fik gæsterne hjørnespark, og det satte højrebacken Emil Holm hovedet på til 1-0. Midtjydernes målmand, Elias Olafsson, så i situationen ud til at have placeret sig skidt i målet.

Efter scoringen pressede FCM på og var tæt på ved flere lejligheder. Det var dog først i det 42. minut, at holdet fik hul på bylden, da midtbanekreatøren Evander skovlede bolden i mål efter et indlæg.

Pausen