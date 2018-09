Lewis Hamilton snyder Ferrari for sejr på hjemmebane Verdensmesteren øger sin føring i VM-serien efter stor Ferrari-nedtur på Monza.

Efter at have leveret den hurtigste omgang i formel 1-historien, da han tog poleposition, håbede Kimi Räikkönen på den første grandprix-sejr i over fem år, da starten gik på Monza.

Det samme gjorde de mange Ferrari-fans, der var mødt frem i det italienske farttempel, men de måtte ligesom finnen gå skuffede hjem, for den forsvarende verdensmester Lewis Hamilton gjorde det onde ved hjemmebanehelten og sikrede sig karrierens 79. sejr.

I det hele taget blev det en sort søndag for Ferrari, da holdets VM-håb Sebastian Vettel allerede i et af de første sving stødte sammen med netop Hamilton og måtte en tur i pit for at få en ny front.

Det ødelagde naturligvis alle Vettels chancer for en sejr, og han er nu 30 efter sin britiske rival.

Kimi Räikkönen holdt ellers håbet om en sejr i live over mange omgange trods et voldsomt pres fra Mercedes. Men det konstante forsvar kostede på dækkene – især de bagerste – og til sidst kunne finnen ikke holde Hamilton bag sig.

Bagfra kom Sebastian Vettel stormende, men den tidligere firedobbelte verdensmester havde mistet for meget tid i løbets indledende fase til at komme helt frem til kampen om podiepladserne.

Tyskeren endte som nr. 4 og fik begrænset skaderne i forhold til Lewis Hamilton, men Mercedes-køreren kan nu noterer et forspring på 30 point til Vettel.

Det er flere, end en grandprix-sejr belønnes med, og det bringer den forsvarende verdensmester i en fordelagtig position inden sæsonens sidste 7 løb.

For Kevin Magnussen blev det et løb til glemmebogen. Danskeren var i starten involveret i en nærkamp med Sergio Perez fra Racing Point Force India, og ligesom Vettel måtte danskeren tidligt i pit. Det betød, at han tilbragte hele løbet som 17. og sidste mand, og sådan sluttede Haas-køreren også.

Bortset fra sæsonens første løb, som Magnussens måtte opgive at fuldføre, er 17. pladsen hans dårligste placering i denne sæson, og danskeren er dermed fortsat på 49 point.

Til gengæld blev Haas-kollega Romain Grosjean nr. 6, og franskmanden er nu oppe på sammenlagt 35 point.

Ritzau