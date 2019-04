Magnussen blev overhalet flere gange i jubilæums-grandprix

Den danske racerkører Kevin Magnussen (Haas) bliver stående på otte point i VM-stillingen efter sæsonens tredje Formel 1-grandprix.

Danskeren blev søndag formiddag dansk tid nummer 13 i Shanghai, hvor han aldrig for alvor var en del af kampen om at få point. Holdkammeraten Romain Grosjean sluttede som nummer 11.

Grandprixet er blevet markeret som Formel 1-grandprix nummer 1000, der tæller med i VM-stillingen.

Den forsvarende verdensmester, Lewis Hamilton (Mercedes), endte med at vinde jubilæumsgrandprixet. Med sejren rundede han også en milepæl, for nu står han noteret for 75 grandprixsejre.

Med sejren overtager han også førstepladsen i VM-stillingen fra Mercedes-kollega Valtteri Bottas. Finnen blev nummer to, mens Ferraris Sebastian Vettel kørte sig ind på tredjepladsen.

Grandprix nummer 1000 vil næppe blive husket for dramatiske scener eller en høj underholdningsværdi.

Starten på et Formel 1-grandprix er oftest hektisk, men da der blev givet grønt lys i Shanghai, undgik de forreste kørere kollisioner i positionskampen. I front overtog Lewis Hamilton føringen fra kollega Valtteri Bottas.

Fra udgangspunktet på niendepladsen tabte Kevin Magnussen flere placeringer i løbet af de første omgange. Han måtte blandt andet se sig overhalet af Haas-kollega Romain Grosjean.

Efter en tur i pitten havnede Magnussen helt nede på 17.-pladsen, før han begyndte at klatre frem i stillingen.

Danskeren kørte stabile omgangstider og lå på 12.-14.-pladsen, men han nåede aldrig for alvor at køre sig ind i kampen om point. Dertil havde han brug for uheld hos konkurrenterne, og det skete ikke.

På sidste omgang blev Magnussen overhalet af Lance Stroll (Racing Point) og dumpede ned som nummer 13.

I front var der stort set ingen overhalinger, og kun pitstop skubbede lidt rundt på placeringerne uden for alvor at skabe spænding.

ritzau