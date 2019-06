Magnussen fik skældud: Svært at holde følelserne i ro Kevin Magnussen brokkede sig så meget over sin Haas-racer, at teamchefen måtte bede ham tie stille.

Ti stille! Så kontant lød beskeden til Kevin Magnussen fra Haas-teamchef Günther Steiner undervejs i søndagens Formel 1-grandprix i Canada.

Danskeren brokkede sig i kontante vendinger over en meget dårlig bil, han aldrig havde kørt værre, og det ville teamchefen have stoppet.

Efter løbet forklarede Magnussen sine udbrud med ren frustration.

»Det føltes, som om jeg kørte i en hel anden (løbs)kategori og var uendeligt meget langsommere end alle andre og kunne slet ikke finde greb nogen steder, siger Kevin Magnussen til TV3+.

»Man bliver sindssygt frustreret, og følelserne løber afsted med en, fordi man føler det så håbløst. Man vil jo så gerne køre ræs, og man vil så gerne være med om pointene. Når man så er så langt bagefter, er det svært at holde følelserne i ro, siger han.

Kevin Magnussen startede fra pit lane, efter at han smadrede sin racer i kvalifikationen lørdag.

Efter en kort optur og avancement til 13.-pladsen gik det dog hurtigt den anden vej for danskeren, som dryssede ned gennem feltet, før han stabiliserede sig på 18.-pladsen og sluttede som nummer 17.

Den manglende fart og bøvl med dækkene fik Kevin Magnussen til at surmule over teamradioen i en grad, at hans teamchef, Günther Steiner, til sidst bad danskeren om at stikke piben ind.

»Det her er den værste oplevelse, jeg har haft i nogen racerbil nogensinde, sagde Kevin Magnussen.

»Ingen af os er tilfredse med den hastighed, men drengene arbejdede hele natten, svarede garagen.

»I know, men ... I know, nåede Magnussen at indskyde, før Steiner greb mikrofonen:

»Det betyder, at for os er det heller ikke en rar oplevelse. Det er nok nu. Det er, hvad det betyder. Nok betyder nok, sagde Steiner.

Ifølge TV3+ benyttede Kevin Magnussen derfor lejlighed til at komme med en længere undskyldning, da han kørte over målstregen efter den lange dag på kontoret.

Men bilen var han stadig ikke tilfreds med, selv om han medgiver, at nattens lange reparationsarbejde kan have spillet ind i præstationen.

»Det har ikke set værre ud i år, og det er ikke den vej, det skal gå, siger Kevin Magnussen til TV3+.

ritzau