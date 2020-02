Næste mål er formel 1: Ung kvindelig racerkører bruger fordomme som motivation

Jamie Chadwick drømmer om at blive den første kvinde i et formel 1-grandprix siden 1976. Sammen med andre kvinder har hun manet skepsis for ny serie i jorden.

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Motorsport er en af de få idrætsgrene, hvor mænd og kvinder konkurrerer mod hinanden, og derfor vakte det en vis opsigt, da den såkaldte W-serie så dagens lys sidst i 2018. For her var et mesterskab udelukkende for kvinder, og det så kritikere som for eksempel den britiske IndyCar-kører Pippa Mann som et forsøg på at skille kønnene ad i en sport med tradition for at kæmpe mod hinanden.