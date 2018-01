På vej mod ny EM-sejr: Borgmesteren, der opfandt styrmand Lauge, kalder ham nu for en stjerne Rasmus Lauge er gået fra skade til skade og til den nye rolle som styrmand på det danske landshold. Han har udviklet sig kolossalt.

Da Rasmus Lauge foldede sig ud som generalen på det mandlige danske EM-landshold lørdag aften og styrede holdkammeraterne til en knusende sejr over Ungarn, glædede det hele Håndbolddanmark.

Men det glædede især borgmesteren i Viborg, som sad i sin stue og tænkte: Det her kan vi takke det grundige talentarbejde i dansk håndbold for.

Og borgmesteren er venstrepolitiker og tidligere medaljesamlertræner Ulrik Wilbek – manden, der 15. april 2010, i rollen som cheftræner, gav den 19-årige Rasmus Lauge fra Bjerringbro-Silkeborg debut på landsholdet i en kamp mod Tyskland.

På det tidspunkt mente eksperter og specialister, at Lauge kunne få samme betydning for håndboldlandsholdet, som Nicklas Bendtner havde for fodboldlandsholdet det år.

Det store talentarbejde

»Talentarbejdet er årsagen til, at vi ved EM i Kroatien er i stand til at stille med en flok virkelig gode bagspillere. Samtidig med at vi har fået en rigtig god landstræner og et fantastisk bredt hold«.

Rasmus Lauge Schmidt, som er født i 1991, fik sin håndboldopdragelse i Bjerringbro HF, og han viste tidligt store evner.

Foto: Lars Poulsen Rasmus Lauge har scoret, og det vil han mægtig gerne gøre publikum opmærksom på.

Foto: Lars Poulsen

»Han var yngste mand på et for ham ældre U-landshold, da jeg fulgte ham nøjere«, fortæller Wilbek til Politiken.

»Jeg kunne se, at Lauge kunne ’det hele’. At han magtede at spille alle pladser, at han sagtens kunne gå over og spille højre back, hvis det skulle være – og at han havde et utroligt fornemt overblik på banen. Han havde også fantastiske finter, men han var noget hvalpet i sine bevægelser og skulle bruge meget plads«.

Mere fart i fødderne

»Men Lauge har udviklet sig i den helt rigtige retning. Hans skud er blevet bedre, og han har fået helt vildt meget speed i fødderne«, fastslår den tidligere landstræner, der førte landsholdet til to EM-guldmedajler: i 2008 og 2012.

Rasmus Lauges karriere har været meget præget af skader. To gange er det blevet til lange pauser med beskadigede korsbånd i det højre knæ, og han har også døjet med skulderskader.

Det har kostet mange landskampe, mange mål, men hver gang har studenten fra Bjerringbro Gymnasium stædigt kæmpet sig tilbage – med en urokkelig tro på, at der er en fremtid i håndbold.

Tempoet gør forskellen

Han spillede på ligaholdet i BSV fra 2009 til 2013. Herefter skiftede han til THW Kiel, hvor han havde det første møde med de barske krav, der stilles i tophåndbold, og to år senere – efter lidt flirteri med Kolding København – gik turen til Flensburg, hvor han i en slags 'dansk’ tryghed befinder sig virkelig godt, og hvor han har fået en spillemæssig hovedrolle.

Foto: Lars Poulsen Betingelserne for at score er ikke altid de bedste, men i denne sition lykkes det for Rasmus Lauge trods stor opmærksomhed fra den ungarske spiller.

Foto: Lars Poulsen

»De mange skader har holdt Rasmus Lauge tilbage i flere år, men nu blomstrer han for alvor. Og det er hans evne til at sætte et højt tempo, at skifte tempo, der har gjort hele forskellen. Desuden passer han bedre på sig selv«, vurderer Ulrik Wilbek, som også siger:

»På holdet i Flensburg optræder Rasmus Lauge i flere kampe nærmest som en enmandshær. Han har udviklet sig til en stjerne, virkelig en stjerne«.

Kan fysikken holde?

Kan hans fysik holde til det store pres?