Klogskabens triumf: Danmark er på ret kurs ved EM Med omtanke og tålmod er Danmark stadig på vej mod en EM-semnifinale. Slovenien blev slået 31-28 i en hektisk og dramatisk kamp. Svan scorede 11 mål.

Rutine blandet op med koldt blod og et par skefulde tålmod og klogskab sikrede det danske landshold endnu en sejr ved EM i Kroatien.

Danskerne lod sig ikke lokke til at forivre sig mod et slovensk hold, som angrebsmæssigt ikke kunne holde dampen oppe – og som i forsvaret nok var aggressive, men som kampen igennem slap markeringerne på de danske fløjspillere. Det blev dyrt. De scorede tilsammen 17 mål, flere end halvdelen.

Det var en kamp, jeg – fra mit stenhårde plastiksæde på næstbageste række i støjhelvedet, bare 300 meter fra den slovenske grænse på den anden side af floden Drava – frygtede langt mere end kampen mod Spanien. Hvorfor?

DK-Slovenien 31-28 Danmark: Lasse Svan 11, Casper U. Mortensen 6, Rasmus Lauge 4, Henrik Toft Hansen 2, Mikkel Hansen 2, Peter Balling 2, Anders Zachariassen 1, Hans Lindberg 1, René Toft Hansen 1, Michael Damgaard 1. Slovenien: Miha Zarabec 6, Blaz Janc 5, Borut Mackovsek 4, Darko Cingesar 3, Blaz Blagotinsek 2, Ziga Mlakar 2, Matic Verdinek 1, Gasper Marguc 1, Vid Kavticnik 1, Gregor Potocnik 1, Jan Grebenc 1, Matic Suholeznik 1. Udvisninger: Slovenien 5, Danmark 3.

Fordi slovenerne, der så absolut havde hjemmebane, har vist sig som et hold med et mere varieret spil end spanierne – og med et langt mere ’brutalt’ forsvar end noget andet hold, danskerne har mødt indtil nu i denne slutrunde.

Spørgsmålet var således, om danskerne ville lade sig kyse af den slovenske defensiv, der før dette opgør – i de tre foregående kampe – havde indkasseret 23 udvisninger og tre røde kort.

Det er ganske enkelt holdets stil, tilrettelagt af den serbiske håndboldlegende og slovenske landstræner, Veselin Vujovic, der tilbage i 1988 blev officielt kåret som ’verdens bedste håndboldspiller’ – og som undervejs i sin karriere bl.a. optrådte for Barcelona og vandt VM- og OL-guld med det jugoslaviske hold.

Det er hans ønske, at spillerne skal lægge hjerteblod og kompromisløs kraft i spillet. At det fører til stribevis af udvisninger, tager man med, hvis det tjener målet – sejren.

Og lykkedes det så at skræmme danskerne fra at komme for tæt på?

Nej. I en meget velspillet første halvleg, hvor det slovenske forsvar havde megen fokus på Mikkel Hansen og stregspillet og klumpede sammen på midten – og nøjedes med tre udvisninger – formåede danskerne at trække forsvaret skævt med masser af fløjskud til følge. Lasse Svan blev, med Mikkel Hansen som primær fodermester, spillet fri ni gange – og scorede imponerende syv mål. I venstre side var der tre frispilninger til Magnus Landin, men to skud på overliggeren og en tabt bold ud af banen udløste en udskiftning efter 17 minutter. Casper U. Mortensen kom ind og scorede to gange inden pausen.

Mikkel Hansen var en stor kreativ kraft i opgøret mod slovenerne, der til sidst også spillede med musklerne. Foto: Sabroe Liselotte

Danskerne spillede hurtigt, havde ingen vanskeligheder ved at komme til afslutninger. Men forsvaret kom på hårdt arbejde over for det ofte slovenske syvmandsspil – og den gennembrudsstærke spilfordeler, blot 1,77 meter Miha Zarabec, var så farlig som annonceret.

»Ham er vi opmærksom på«, sagde landstræner Nikolaj Jacobsen om Kiel-spilleren, der alligevel smuttede igennem til fem scoringer inden pausen – som danskerne nød med forspringet 16-14. Lige inden var Niklas Landin kommet på mål i stedet for Jannick Green, der havde fire redninger frem til 13-13.

Efter pausen, med mere pause til Mikkel Hansen og Michael Damgaard som playmaker, blev det endnu mere hekisk og dramatisk, flere udvisninger til begge hold, men stadig med gode scoringsmuligheder til danskerne og ekstra fløjmål. Og da Svan i det 47. minut scorede sit 10. mål til 25-22, troede man, at Jacobsen-holdet ville trække fra. Men nej.

Danmark førte 27-25 med otte minutter tilbage – på et straffekast af Hans Lindberg og efter at have smidt bolden væk i et 7-mands angreb, så slovenerne kunne score i tomt mål. Men forspringet holdt.

Som optakt til den danske kamp spillede Tyskland mod Tjekkiet – og vandt 22-19 efter en ’frygtelig’ første halvleg, hvor tyskerne leverede en omgang skrothåndbold og så alt andet end skræmmende ud. Men en bedre anden halvleg, og specielt de sidste 10 minutter, gjorde tyskerne i stand til at hive sejren hjem med Berlin-spilleren Steffen Fath som topscorer med 8 mål.