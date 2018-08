Københavns mestre starter ny sæson fra nul Mestrenes cheftræner, Claus Mogensen, er tilfreds med sin trup, men forudser en meget lige sæson.

De er regerende danske mestre, og nu holdet i gang med et forsvar af DM-guldet.

Det er den situation, som København Håndbolds kvinder for første gang skal håndtere, når holdet i aften indleder sæsonen i HTH Ligaen hjemme mod Team Esbjerg.

!. spillerunde Tirsdag Viborg-Nykøbing Falster 22-32 Onsdag Randers-Odense København-Team Esbjerg Herning/Ikast-Aarhus United EH Aalborg-TTH Holstebro Skanderborg-Silkeborg/Voel Ringkøbing-Ajax

København Håndbolds træner, Claus Mogensen, er opmærksom på omgivelsernes forventninger, efter at holdet har vundet først sølv og dernæst guld i de seneste to sæsoner. Den første DM-titel for københavnerne.

Træneren har dog fokus på, at der venter en svær sæson.

»Vi er nulstillet. Vi begynder på en ny sæson, og det kræver rigtig meget af os, hvis vi skal have en chance for at nærme os mesterskabet en gang til«, siger træneren.

»Overordnet set bliver den danske liga stærkere i toppen, det kræver mere at blive nummer et. Men mange vil nok italesætte over for os, at nu vandt vi i sidste sæson, så det gør vi sikkert også i denne sæson«.

»Men det gør vi ikke bare sådan, det kræver et meget hårdt stykke arbejde, og selv det er ingen garanti for, at det lykkes. Ingen hold i den danske liga har taget mesterskaber på stribe i de seneste år«.

»Det handler om at bringe os i en position, hvor vi kan være med. Og så har de små marginaler meget stor betydning, når vi når derhen. Så tæt er det i Danmark«, siger Claus Mogensen.

Træneren mener, at hans trup ser bred og stærk ud før titelforsvaret.

»Jeg er rigtig godt tilfreds. Vi er ret bredt besat til denne sæson«, siger han.

Han er ikke mindst tilfreds med situationen på målvogterposten.

Her er Emily Stang Sando og talentet Amalie Milling kommet til, og København Håndbold havde i forvejen en stærk målmand i Johanna Bundsen.

»Vi er blevet en smule mindre sårbare i målet, vi har tre gode målvogtere, siger træneren.

Claus Mogensen ser sin egen trup være på højde med trupperne hos andre titelkandidater som Team Esbjerg og Odense Håndbold.

Kunsten bliver at have det bedste spil på dagen, når man står over for hinanden i topkampene.

»Vi kan godt matche dem, men det bliver tæt. Vi spillede fem gange mod Team Esbjerg i sidste sæson og tabte tre gange. To af kampene tabte vi klart, mens vi vandt to kampe snævert«.

»Vi havde en god statistik mod Odense (tre sejre, en uafgjort og et nederlag, red.), men det er langt fra givet, at det bliver sådan i denne sæson«.

»Man kunne se i den finale, der blev afgjort med ét mål, at Odense lige så godt kunne have vundet den«, siger Claus Mogensen med henvisning til den tredje og afgørende DM-finalekamp i maj, som København vandt 26-25.

København Håndbold har allerede hentet en sejr over en af de forventede toprivaler forud for ligastarten.

Søndag vandt mestrene 30-26 over Team Esbjerg i kampen om Super Cuppen, og pokalvinderne er altså også modstanderen i onsdagens hjemmekamp.

ritzau