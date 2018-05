Første DM i 30 år på vej til hovedstaden København vandt den første DM-finale mod Odense i overbevisende stil. Et point er nu nok.

Snart 30 år er der gået, siden København senest sad på tronen i dansk kvindehåndbold. Det var tæt på i sidste sæson, da København Håndbold måtte nøjes med sølv, men efter en spillemæssigt overbevisende sejr i går på 28-25 over Odense i den første DM-finale er hovedstaden blot et enkelt point fra guldet.

Det point kan København sikre sig på tirsdag, når der er returkamp i Odense, og målt på første opgør i Frederiksberg Hallerne er hovedstadsklubben favorit til at vinde mesterskabet.

København var markant bedre i både forsvar og angreb, og så havde holdet i den svenske keeper Johanne Bundsen og playmaker Mia Rej kampens helt store individualister, som var stærkt medvirkende til sejren.

Odense startede finalen med en frygtindgydende opstilling bestående af lutter danske landsholdsspillere, men hjemmeholdet havde fornuftigt nok ladet en eventuel benovelse over stjerneparaden blive i omklædningsrummet.

Blandt andet derfor blev de første 30 minutter en særdeles underholdende affære afviklet i et hæsblæsende tempo.

København-spillerne løb på alt, og det havde de succes med, da Odense i flere tilfælde var lidt for langsomme i returløbet. Fynboerne fik efter en tøvende start bedre greb om spillet og var fra 3-4 foran med et enkelt mål frem til 10-11.

Så fik Johanne Bundsen bedre fat i København-målet, og det banede vejen for de hurtige opløb, der er en specialitet for Mia Rej og co.

Angrebsspillet begyndte at halte lidt for Odense, og træner Jan Pytlick havde svært ved at finde den rigtige opstilling, selv om han forsøgte sig med en lang række konstellationer.

Det lykkedes faktisk ikke rigtigt på noget tidspunkt for den tidligere landstræner at få sit hold til at svinge rigtigt, og på et tidspunkt i 2. halvleg brugte fynboernes bænk langt mere energi på dommernes kendelser end på at få spillet på banen til at fungere.

København kunne gå til pausen foran 13-11, og i 2. halvleg satte hjemmeholdet for alvor tommelskruerne på Odense, hvis store navne som landsholdsanfører Stine Jørgensen og Mette Tranborg lå et stykke under vanligt niveau.

Med hurtigt angrebsspil og konsekvente indgreb i forsvaret udbyggede København langsomt føringen til fire mål, og da Odense samtidig lavede lidt for mange fejl, blev det hurtigt et spørgsmål om sejrens størrelse.

Ny guldvinder

Hos København delte Stine Knudsen og Mia Rej topscorerværdigheden med hver fem mål, mens Freja Cohrt var bedst hos Odense ligeledes med fem pletskud.

Uanset hvem der bliver mester, vil der være tale om en gulddebutant, da hverken Odense eller København tidligere har stået øverst på skamlen. Det skal dog siges, at de to klubber spiller på to tidligere mesterholds licens – nemlig GOG og FIF.

Det er dog efterhånden ved at være mange år siden, et hold fra Fyn eller hovedstaden vandt DM. Senest et fynsk hold blev nr. 1, var, da GOG i 1993 for 4. år i træk var bedst, mens FIF tog guldet i 1989 som repræsentant for København.

Og årets finale er det første møde mellem Fyn og København, siden GOG slog FIF i 1990.

Mens det i en årrække var Viborg, der dominerede dansk klubhåndbold på kvindesiden og siden til dels FC Midtjylland, så er langt flere klubber kommet med i de seneste år. Det manifesterer sig ved, at vi for femte år i træk får et nyt mesterhold. Nykøbing Falster vandt sidste år, og før det vandt Team Esbjerg, FC Midtjylland og Viborg.