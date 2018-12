EM-overblik: Resultater, stillinger og kommende kampe Danmark er sikker på at avancere til mellemrunden, hvor Rusland, Frankrig og Montenegro venter.

Danmark spiller ved EM i Frankrig i gruppe A i Nantes, hvorfra de tre bedste avancerer til mellemrunden.

Danmark er sikker på at nå mellemrunden, hvor modstanderne ligger fast, idet Slovenien er uden chance for at komme videre fra gruppe B.

Modstanderne i mellemrunden bliver derfor Rusland, Frankrig og Montenegro.

GRUPPE A

Serbien - Polen 33-26

Danmark - Sverige 30-29

Danmark - Polen 28-21

Sverige - Serbien 22-21

Danmark 2 2 0 0 58-50 4 Sverige 2 1 0 1 51-51 2 Serbien 2 1 0 1 54-48 2 Polen 2 0 0 2 47-61 0

Tirsdag 4. december



18.00 Sverige - Polen

21.00 Danmark - Serbien

GRUPPE B - som fletter sammen med gruppe A i mellemrunden

Frankrig - Rusland 23-26

Montenegro - Slovenien 36-32

Frankrig - Slovenien 30-21

Rusland - Montenegro 24-23

Rusland 2 2 0 0 50-46 4 Frankrig 2 1 0 1 53-47 2 Montenegro 2 1 0 1 59-56 2 Slovenien 2 0 0 2 53-66 0

Tirsdag 4. december



18.00 Rusland - Slovenien

21.00 Frankrig - Montenegro

GRUPPE C

Holland - Ungarn 28-25

Spanien - Kroatien 25-18

Spanien 1 1 0 0 25-18 2 Holland 1 1 0 0 28-25 2 Ungarn 1 0 0 1 25-28 0 Kroatien 1 0 0 1 28-31 0

Mandag 3. december

18.00 Kroatien - Ungarn

21.00 Holland - Spanien

Onsdag 5. december

18.00 Holland - Kroatien

21.00 Ungarn - Spanien

GRUPPE D

Tyskland - Norge 33-32

Rumænien - Tjekkiet 31-28

Rumænien 1 1 0 0 31-28 2 Tyskland 1 1 0 0 33-32 2 Norge 1 0 0 1 32-33 0 Tjekkiet 1 0 0 1 28-31 0

Mandag 3. december

18.00 Tyskland - Rumænien

21.00 Tjekkiet - Norge

Onsdag 5. december

18.00 Tyskland - Tjekkiet

21.00 Norge - Rumænien