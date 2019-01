Landstræner havde advaret spillerne inden kamp

Landstræner Nikolaj Jacobsen var om ikke chokeret, så dog særdeles bekymret oven på den forestilling, hans hold leverede mod Ungarn kort tid inden starten på VM. På et tidspunkt førte gæsterne med 9 mål, og selv om Ungarn er en stor og traditionsrig håndboldnation, så var det ikke lige det rigtige tidspunkt at få sådan en omgang stryg på hjemmebane

»Jeg er selvfølgelig ikke tilfreds. Specielt ikke med 1. halvleg. Jeg synes, vi kommer ud med lige det modsatte af, hvad vi kom ud med i torsdags, nemlig en stor vilje og lyst til tingene. Vi lignede desværre det modsatte i dag, så det var rigtig skuffende«, siger Nikolaj Jacobsen.

Landstræneren forklarer, at han havde fat i spillerne inden kampen for at understrege, de var nødt til at komme op på tæerne, da han fornemmede en lidt for tilbagelænet stemning.

»Vi vidste godt, det ville blive en anden kamp, men når du starter med ikke at tage nogen mand mod mand-dueller, så bliver det svært, når de spiller aggressivt. Vi spillede meget sidelæns og kunne efter 10 minutter allerede notere flere fejl i forhold til hele kampen i Aarhus«, siger landstræneren.

Han afviser, at spillerne blev kyst af det hård ungarske forsvarsspil.

»Jeg synes, at vi har haft det lave bundniveau over nogle år, så det er jeg ikke overrasket over. Holdet er ekstremt dygtigt, når det spiller på top, men den stabilitet, nogle af de andre hold i toppen har, mangler vi og har ikke haft i tre-fire slutrunder«, siger Nikolaj Jacobsen.