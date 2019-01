Ungarn giver VM-favoritter noget at tænke over

Bagud med 8 mål var opgaven i 2. halvleg primært at komme godt ud af kampen uden for store klø, og langsomt begyndte danskerne at æde sig ind på gæsternes føring. Det lignede et solidt momentum, da Magnus Landin reducerede til 20-14, for Jannick Green, der havde afløst Landin i målet, fik rimeligt fat fra starten, og angrebsspillet fungerede bedre.

Men så lavede Nikolaj Markussen to tekniske fejl i to angreb på stribe, og derfor udeblev de reduceringer, som kunne få spændingen tilbage i opgøret.

Netop Markussen og kollegaen i den anden side – Nikolaj Øris fra BSV – kunne ikke leve op til præstationen mod Ungarn torsdag i Aarhus. Her fik de begge lov til at komme tæt ind under modstandernes forsvar og fyre deres skud af.

Det område var i Odense lukket land, og derfor kom de to backs til at stå en smule blegt. Heller ikke Rasmus Lauge var som spilstyrer og skudtrussel helt op at ringe – langtfra. Problemerne med at finde vej gennem den ungarske defensiv var Lauge dog langtfra ene om at have.

Morten Olsen havde også store problemer med at få sat medspillerne optimalt i scene, og derfor fik Mads Mensah meget spilletid efter pausen. Han løste opgaven tilfredsstillende, og sammen med en stribe fine redninger af Jannick Green kom danskerne ud af opgøret uden at blive alt for meget til grin.