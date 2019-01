Danmarks tredje storsejr ved VM bliver på 12 mål

Indrømmet, det kan lyde mærkværdigt ovenpå en sejr med 34-22, men Danmarks kamp mod Saudi-Arabien var trods de overbevisende cifre en rodet kamp, og for første gang ved VM var stemningen heller ikke helt oppe at ringe på tilskuerpladserne.

Selvfølgelig var det vigtigste sejren og det faktum, at ingen af de danske spillere pådrog sig skader i mødet med de hårde nysere fra Saudi-Arabien. Men mod gruppens absolut svageste hold var det alligevel forstemmende at se, hvor svært danskerne havde ved nedspille modstanderen. Det var først i kampens sidste 25 minutter efter en uventet saudisk opblomstring, at skabet blev sat på plads, og undervejs blev der noteret talrige danske afbrændere, som andre og bedre modstandere nok skal forstå at straffe.

Nikolaj Jacobsen havde på forhånd annonceret, at kampen mod Saudi-Arabien udover at få en sejr primært skulle bruges til at få nogle af spillerne fra andet geled i aktion.

Landstræneren holdt ord, og derfor sad Niklas Landin, Mikkel Hansen, Rasmus Lauge og René Toft på bænken fra kampens start, og de var erstattet af Nikolaj Markussen, Mads Mensah, Anders Zachariassen og Jannick Green.

Der gik heller ikke lang tid før Lasse Svan forlod banen og overlod pladsen på højre fløj til Johan Hansen, og dermed sad hele A-kæden minus Henrik Møllgaard og Nikolaj Øris udenfor.

Det danske spil bar tydeligt præg af, at det var en uvant konstellation, som skulle hive sejren hjem.

Modsat de to første kampe blev der ikke noget af en hurtig knockout, dertil manglede der blandt andet skarphed i de danske afslutninger.

Masser af helt frie chancer blev brændt, og da forsvaret samtidig ikke stod solidt i fraværet af de faste spillere, havde Jannick Green svært ved at levere de redninger, der skulle sætte kontramaskinen i gang.

Det var stort set over hele linjen, de store muligheder blev forspildt. Landstrænerens ønske om at få den 211 centimeter høje skytte Nikolaj Markussen i gang mod en svag modstander blev ikke opfyldt, for BSV-spilleren scorede blot en enkelt gang på sine fem afslutninger, og det var vel at mærke helt frie skud, han kom frem til.

Derimod virkede den nybagte far Nikolaj Øris i perioder flyvende og høvlede fire kasser ind på det samme antal forsøg.

Publikum havde måske lugtet lunten, at det ville blive en knap så uforglemmelig kamp, for de var mødt op i knap så stort antal som til de to første kampe. Ståtribunen bag det ene mål, der gyngede i kampen mod Tunesien var næsten tom, og da der heller ikke ligefrem blev spillet champagnehåndbold, flød bølgen knapt så flydende som tidligere. Nogle af de største bifald tilfaldt meget symptomatisk Mikkel Hansen, når han kom på banen for at skyde straffekast.

Det sjuskede danske spil fik en arrig Nikolaj Jacobsen til at tage en timeout efter 20 minutter, da Saudi-Arabien havde scoret to gange i træk. Det hjalp lidt, og Danmark kunne mod slutningen af 1. halvleg tage afstand, så føringen lød på 17-11 ved pausen.

Indledningen på 2. halvleg blev forfærdelig set fra et dansk synspunkt, og allerede efter godt fire minutter spil måtte Nikolaj Jacobsen tage en timeout. Saudi-Arabien vandt de første fem minutter 5-1, og det førte blandt andet til, at Rasmus Lauge nu spillede permanent, mens også Mikkel Hansen kom på banen.

I målet afløste Niklas Landin Jannick Green, der stort set intet havde fået fat i. Disse små tiltag gjorde underværker, og fra 18-16 gik Danmark til 28-17.

Sejren og de to point kom altså i hus, og dermed gik Nikolaj Jacobsens regnestykke op, men det var ikke uden omkostninger. For det kan ikke være meget selvtillid, spillere som Nikolaj Markussen, Morten Olsen og Jannick Green tager med sig fra den forestilling.

Danmark spiller tirsdag mod Østrig.

Herunder kampen minut for minut: