3. kamp: Landstræneren vil have alle spillere i gang

Saudi-Arabien har tabt sine to første kampe ved VM mod henholdsvis Østrig og Norge med sammenlagt 26 mål, og på papiret er det gruppe C’s svageste hold. Derfor bør Danmark i aften kunne notere sig for yderligere to point, når opgøret mod den i håndboldmæssig henseende lilleput er overstået.

Sejren kommer dog i givet fald i hus uden assistance fra Casper U. Mortensen, der ellers i slutrundens to første opgør har vist storform. Barcelona-fløjen landede uheldigt i kampen mod Tunesien og fik et lille slag på knæet. Derfor står han over, og der bliver kun skrevet 15 spillere på det danske holdkort.

Om der kun skal skrives 14 navne på sedlen, vil det kommende døgn vise. Nikolaj Øris har nemlig forladt VM-lejren for at være ved sin kærestes side. Hun kan hvert øjeblik nedkomme med parrets barn, og hans deltagelse i kampen i aften afhænger af, hvordan fødslen skrider frem.

Under alle omstændigheder vil landstræner Nikolaj Jacobsen bruge kampen mod Saudi-Arabien til at få de spillere, som hidtil ikke har sat så store aftryk på spillet, helt ind i turneringen.

Det gælder blandt andet playmaker Morten Olsen og den 211 centimeter høje venstre back Nikolaj Markussen.

»Vi skal ud at vise en god indstilling og vise, at det er et dansk hold, der vil frem på banen. Det bliver måske en smule mere urytmisk, fordi vi kommer til at stille i nogle andre opstillinger, end vi har gjort hidtil«, siger landstræner Nikolaj Jacobsen.

Blandt andet regner Nikolaj Jacobsen med, at der i perioder skal spilles med tre højre hænder i den danske bagkæde, og han vil også forsøge sig med nogle alternative opstillinger i det danske midterforsvar.