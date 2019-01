VM-miniput: Østrig havde sin storhedstid for 80 år siden

Norge spadserede problemfrit hen over Østrig, og det samme bør Danmark gøre, når de to hold mødes tirsdag.

Danmark bør have en sund, men ikke overdreven respekt for Østrig, når de to hold i aften mødes i VM’s indledende pulje C i Boxen i Herning. For at Østrig er et stykke fra den internationale topklasse, demonstrerede Norge i aftes, da holdet slog alpelandet ganske sikkert 34-24 efter en kamp, der kun var lige i de første 20-25 minutter.

Østrig kunne sådan set godt være indsatsen mod de norske favoritter bekendt, og holdet havde da også behov for at vise noget rygrad oven på blamagen forleden. Her tabte Østrig sensationelt til Chile, hvilket brutalt sagt bombede Østrig et pænt stykke tilbage i forsøget på at blive en håndboldnation, der skal regnes med.

Østrigs storhedstid ligger 80 år tilbage i tiden, for siden VM- og OL-sølvet i henholdsvis 1938 og 1936 har der ikke været meget at råbe hurra for i håndboldmæssig henseende.

Det var i den samme periode tre af Østrigs sejre over Danmark faldt, og den fjerde og sidste kom forbindelse med en seksnationersturnering i 1991.

Værtskabet for EM-slutrunden i 2010 fik dog skabt noget tiltrængt optimisme i østrigsk håndbold, og landsholdet har siden deltaget i VM to gange og EM ligeledes to gange.

Bortset fra den 42-årige målmand Nikola Marinovic og enkelte andre er det et ungt hold, den islandske landstræner Patrekur Johannesson arbejder med. Det største navn er venstrebacken Nikola Bilyk, der har spillet i den tyske storklub THW Kiel siden han var 19 år.

I dag er Bilyk 22 år, men han har hidtil ved VM ikke gjort nogen afgørende forskel. Mod Norge var Bilyk også et stykke fra sit bedste, og han havde svært ved at finde løsninger mod nordmændenes kompakte defensiv.

I det hele taget blev der skudt med en del løst krudt fra østrigernes side, selv om blandt andet den lange højreback Janko Bozovic ivrigt forsøgte sig. Der manglede kvalitet i afslutningerne, og den norske keeper Espen Christensen havde om ikke let spil så i hvert fald gode betingelser for at udføre sit arbejde.

Bortset fra Bilyk spiller ingen af de østrigske spillere på allerhøjeste niveau til daglig, og det kunne godt ses. Hvis ikke bagskytterne fyrede løs, forsøgte de ofte at finde den store stregspiller Tobias Wagner, hvilket da også lykkedes flere gange.

Så det er et våben, de danske forsvarsspillere skal holde et vågent øje med. Mange af indspillene havnede mod Norge dog inde hos målmanden, fordi præcisionen mangle, særligt efter pausen. Det var også i 2. halvleg, nordmændene løb fra Østrig, og med det tempo, danskerne har præsteret indtil videre ved VM, bør opskriften være den samme i aften.

Østrig skal nu forsøge at samle kræfterne til en sejr over Tunesien, hvilket formentlig giver adgang til mellemrunden.