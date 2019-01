Verdens to bedste angreb: Sådan slår vi Norge

Analyse. Kampen om verdensmesterskabet mellem Danmark og Norge kan gå hen at blive en klassiker.

Verdens to bedste angreb:

Science fiction-håndbold, overjordisk, den bedste kamp af et dansk hold nogensinde, Mikkel Hansen på niveau med de bedste i andre boldspil. Jo, superlativerne er helt fortjent regnet ned over det danske landshold efter den næsten uvirkelige sejr på 38-30 over Frankrig i VM-semifinalen fredag aften.