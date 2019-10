Kontraktrod plager atter håndbolden: »Det kan efterhånden ligne et VM i at snyde systemet«

Uforsikrede kvindelige spillere og særlige mentoraftaler vækker kritik af klub, der afviser at have fusket.

FOR ABONNENTER

Endnu en gang møder en håndboldklub hård kritik for at omgå regler og være lidt for kreativ med kontrakterne for at spare penge. Mens talrige sager før har handlet om skattefusk med blandt andet kørselspenge, drejer det sig denne gang om mentortillæg og mangel på arbejdsskadeforsikringer – i en sport, der er hårdt plaget af alvorlige skader.