Kroatien knockouter Norge med sejrsmål fem sekunder før tid og møder Spanien i finalen

Efter et drama med to gange forlænget spilletid, hvor føringen bølgede frem og tilbage, var det Kroatien, der på trætte ben og med en sidste kraftanstrengelse kunne række armene triumferende i vejret som vinder af EM-semifinalen over Norge. Sejrsmålet til 29-28 blev scoret fem sekunder før tid af Zeljko Musa, og Norge havde ikke tid til at slå igen og fremtvinge en afgørelse på straffekast.

Norge håndboldlandshold var ellers frem mod semifinalen gået ubesejret gennem turneringen, men det blev heller ikke denne gang, de norske VM-sølvvindere skulle i EM-finalen for første gang.

Sejrsmålet var den eneste scoring i 2. halvleg af den anden forlængede spilletid efter at den ordinære kamp var endt 23-23. Kroatien har tabt nationens to hidtidige EM-finaler.

Foto: Tt News Agency/Ritzau Scanpix Viran Morros de Argila (th.) og Gedeon Guardiola Villaplana kan takke hinanden efter at stykke veludført arbejde.

Kroatiens modstander i finalen bliver de forsvarende europamestre fra Spanien, der slog Slovenien 34-32 i den anden semifinale.

Spanien var komfortabelt i spidsen fra midt i 1. halvleg, men mod kampens slutning skabte Slovenien spænding om resultatet og reducerede til 33-32. Et spansk mål godt 10 sekunder før slutsignalet lukkede dog alle slovenske håb om et mirakelcomeback.

Aftenens første semifinale mellem Kroatien og Norge blev den mest mindeværdig eaf de to kampe, og helt efter bogen startede kroaterne i deres klassisk 5:1-opstilling med Domagoj Duvnjak som den fremskudte spiller, der hele tiden var den irriterende sten i den norske håndboldsko.

Det var tydeligt, at kroaterne forsøgte at lukke ned for EM-topscorer Sander Sagosen, og i de første 30 minutter lykkedes det ganske godt. En verdensklassespiller som Sagosen kan ikke sættes helt ud af spillet, men han blev ikke den dominerende skikkelse, han har været i de første kampe.

Efter en helt lige start på semifinalen tilkæmpede kroaterne sig langsomt en lille fordel. Hele tiden søgte den kroatiske bagkæde at finde stregspilleren Marino Maric, og ham havde den norske defensiv svært ved at stække.

Omtrent midtvejs i halvlegen begyndte kroaternes keeper Marin Sego også at tage fra, og han havde 4-5 store redninger, som var med til at sikre en føring på 9-6 til Balkan-holdet.

Norge havde store problemer med at spille sig uden om det voldsomt kæmpende kroatiske forsvar, og især nordmændenes højreside var uskarp, hvilket blandt andet meget usædvanligt betød, at landstræner Christian Berge skiftede fløjen Kristian Björnsen ud.

I angrebet trak Kroatien konsekvent tempoet ud af spillet og arbejdede med meget stor tålmodighed til der var en åbning.

Kroatien scorede det første mål efter pausen til 13-10, og ved 15-12 hev Norges keeper Thorbjørn Bergerud en stor redning frem og forhindrede dermed en kroatisk firemålsføring.

I fortsættelsen fik nordmændene vendt kampen på hovedet, og Sander Sagosen scorede til 17-16 på straffekast og sikrede den første norske føring siden 4-3.

Foto: Jonathan Nackstrand/Ritzau Scanpix En dybt skuffet Sander Sagosen måtte erkende, at selv ikke hans 10 mål var nok til en finaleplads.

Kroatien kom igen og førte igen med to mål ved 19-17, men trætheden begyndte langsomt at melde sig som kampen nærmede sig slutsignalet. Der blev trukket store veksler på få kroatiske spillere, og det begyndte at sætte sig sine spor.