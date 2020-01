Usædvanlig fodfejl afgjorde EM-finalen i håndbold

Kroaterne begyndte at se meget trætte ud, men de fik hevet sig selv op med udsigten til nationens første guldmedalje, og ved 18-18 med mindre end syv minutter tilbage var der lagt op til en gyserafslutning.

Generationsskifte på vej

Trods stor opbakning fra tilskuerpladserne i Tele2 Arena i Stockholm havde Kroatien i afgørelsens time ikke de løsninger, der kunne have sendt guldet deres vej for første gang nogensinde. I stedet blev det for tredje gang kroatisk EM-sølv, og for landstræner Lino Cervar var det formentlig sidste mulighed for at vinde guld.

Den 69-årige legende, der har vundet både VM- og OL-guld med Kroatien, har i hvert fald bebudet sin afgang fra posten efter OL, hvis hans hold vel at mærke sikrer sig billetten til Japan.

Med sejren i EM-finalen er Spanien direkte kvalificeret til de olympiske lege i Tokyo senere på året, og det kan blive en af de sidste gange, en række af holdets profiler optræder på den helt store scene.

Spanien står nemlig inden for få år over for et større generationsskifte, da flere af de bærende spillere nærmer sig den sportslige pensionsalder.

Med en gennemsnitsalder på 31,2 år var det spanske hold et af EM-slutrundens ældste, og kvintetten Raúl Entrerrios (38 år), Julen Aguinagalde (37 år), Gedeon Guardiola (35 år), Viran Morros (36 år) og Daniel Sarmiento (36 år) er om ikke færdige – det beviste de med finalepladsen – så dog tættere på karriereslutningen end ved begyndelsen af en glorværdig karriere.

Selv om Spanien nu altså har titel af europamester og i den egenskab stiller op til OL, så er det langtfra nogen garanti for et stort resultat i Tokyo – snarere tværtimod.