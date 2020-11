Det lyder som satire, men den er god nok. VM-nation efterlyser brugbare spillere

Selv om sportens verden er forunderlig og bliver ved med at levere overraskende oplevelser stort set dagligt, så er det scenarie, som for øjeblikket udspiller sig i international håndbold, alligevel tæt på at være tragikomisk og uden fortilfælde.

På dagen, hvor Det Internationale Håndboldforbund (IHF) gav USA et wildcard til VM-slutrunden i Egypten, som efter planen starter 13. januar - altså om godt to måneder - gik det amerikanske forbund i fuld offentlighed ud på det sociale medie twitter og efterlyste egnede spillere til opgørene mod Norges viceverdensmestre, de mangedobbelte guldvindere fra Frankrig samt Østrig.

Umiddelbart lyder det som indslaget i et satireprogram, men det er den skinbarlige sandhed, og endnu et bevis på at præsidenten for IHF, egypteren Hassan Moustafa, gør lige nøjagtig hvad der passer ham i et forbund, der skal forestille sig at spille efter demokratiets regler. Og det der passer ham, handler i langt højere grad om kroner, ører og personlig prestige, end det handler om at sætte sporten i højsædet.