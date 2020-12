Klassisk playmaker er tilbage: Hun går i legendernes fodspor og styrer Danmark mod EM-succes

Med få undtagelser består den aktuelle danske EM-trup af spillere, der har været med på landsholdet i flere år og oplevet nedture som 9.-pladsen ved sidste års VM i Japan. Sagt med andre ord har Jesper Jensen, der blev udpeget til dansk landstræner tilbage i marts som afløser for Klavs Bruun Jørgensen, stort set det samme materiale at arbejde med som forgængeren.

Når der nu ikke går en række uopdagede stortalenter og flyvefærdige landsholdsspillere rundt i Danmark, består den nyfundne optimisme omkring kvindelandsholdet derimod i selve tilgangen til håndbolden eller sagt lidt mere højtragende: i filosofien.

Og her har Jesper Jensen i udtalelser og handlinger gjort det klart, at han ville gå radikalt anderledes til værks end Klavs Bruun Jørgensen. Hvilken vej det er, fik vi for alvor at se i EM-kampen mod Slovenien.