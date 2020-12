Medaljejagt: Det bliver benhårdt arbejde i 60 minutter

Dansk håndbold kan med rette være stolt af den indsats, kvindelandsholdet har leveret ved EM. Efter mange års store skuffelser og lidt for høje forventninger efter den gyldne periode fra 1993 til 2004 markerer turneringen på hjemlig grund et vendepunkt for et hold, der har fundet ro og stabilitet til at præstere over en længere periode.

Gennembruddet kan få en symbolsk flot afslutning, hvis landsholdet i dag besejrer Kroatien i bronzekampen og dermed vinder den første danske EM-medalje siden sølvet i 2004.

For spillerne vil bronzen være et effektfuldt punktum på en historisk slutrunde spillet for lukkede døre, men også et foreløbigt højdepunkt i en landsholdskarriere, der har bragt flere skuffelser end glæder.