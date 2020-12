Norge er tilbage på tronen efter sejr over de forsvarende mestre

Ingen over og ingen ved siden af det norske kvindelandshold. For 8. gang i historien fik de suveræne jenter hængt EM-guldmedaljerne om halsen - denne gang efter en finalesejr på 22-20 over Frankrig i Boxen i Herning.

FAKTA Seneste ti mestre Norge sidder atter på en af de store titler i kvindehåndbold efter EM-finalesejr over Frankrig. Med en sejr på 22-20 over Frankrig kan de norske håndboldkvinder kalde sig europamester anno 2020. Her er en oversigt over vinderne af de ti senere EM-slutrunder: 2020: Norge

2018: Frankrig

2016: Norge

2014: Norge

2012: Montenegro

2010: Norge

2008: Norge

2006: Norge

2004: Norge

2002: Danmark (Kilde: EHF)

Norge var allerede i 1. halvleg godt på vej mod sejren og førte 14-10 ved pausen, men et fransk hold er aldrig slået, før slutsignalet har lydt, og det beviste holdet atter ved at komme stærkt igen.

De forsvarende europamestre fik udlignet til 18-18 med godt 10 minutter tilbage af opgøret, og nordmændene havde store problemer med at score.

Det skyldtes blandt andet en stor præstation i det franske mål af den tidligere Viborg-keeper Cleopatre Darleux, men der er også grund til at fremhæve hendes kollega i den anden ende, Silje Solberg, som ligeledes brillerede med store parader.

Frankrig kom sågar foran 19-18, men så dummede holdet sig med en forkert udskiftning, der gav udvisning og dermed rødt kort til hjernen på det franske hold, Grace Zady.

Det udnyttede de norske jenter til at skabe et forspring på to mål med under to minutter igen.

En række af de norske spillere er noteret for over 200 landskampe og Katrine Lunde sågar for flere end 300. De fleste andre har over 100 kampe i den norske landsholdstrøje, og den rutine viste sig for alvor, da det strammede til mod finalens slutning.

Norge var før EM ganske usædvanligt uden titler, men nu er holdet tilbage på toppen og et godt bud på olympisk guld i Tokyo til sommer og VM i Spanien om et år.