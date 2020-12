EM-chok: Kroatien knuser de danske medaljedrømme med storsejr

Et chokerende dårligt dansk hold måtte se sine medaljedrømme knust ganske klart og eftertrykkeligt i Boxen i Herning, hvor Kroatien vandt kampen om bronzemedaljer med 25-19.

Efter at have begejstret gennem hele turneringen med flot angrebsspil og en effektiv defensiv virkede det danske hold mentalt helt væk i kampen, der kunne have sikret Danmark de første EM-medaljer i 16 år.

I en forfærdelig dårlig 2. halvleg smed Danmark alt det på gulvet, de havde kæmpe for i to uger, og dermed endte EM-slutrunden med en gigantisk maveplasker for kvindelandsholdet.