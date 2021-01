Spillerne undrer sig inden VM: Hvorfor må der komme tilskuere, når vi ikke må gå i bad?

Isolationen er allerede i gang for Danmarks 20 bedste mandlige håndboldspillere, der i søndags mødte ind til samlingen forud for VM i Egypten. Et mesterskab, hvor Danmark skal forsvare deres titel i skyggen af en coronapandemi, som uundgåeligt kommer til at præge slutrunden.

Ja, Danmarks landshold skal leve i en boble uden kontakt til omverdenen, men som anfører Niklas Landin siger, så er landsholdet »normalt heller ikke de store sightseeing-turister«. Størstedelen af tiden til en slutrunde foregår almindeligvis på hotellet, og danskerne er som udgangspunkt glade for at skulle isolationslivet, også for deres egen sikkerheds skyld.

Til gengæld er danskerne mere lunkne overfor den melding, der mandag aften kom fra de egyptiske VM-arrangører: at slutrunden bliver afviklet med tilskuere i hallerne. 20 procent af halkapaciteten må udnyttes, og det kan betyde flere end 3.000 mennesker på lægten, når Danmark spiller i den mægtige Cairo International Stadium Hall.