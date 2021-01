Niklas Landin ruller gardinet ned, da Danmark vinder VM og skriver historie

Danmark gjorde det - forvarede verdensmesterskabet med en sejr på 26-24 over Sverige i en nervepirrende tæt finale, som først fandt sin afgørelse i de sidste minutter, da Niklas Landin fuldstændig rullede gardinet ned i sit mål og afviste stort set alle svenske forsøg. Dermed skrev Nikolaj Jacobsens tropper håndboldhistorie ved som den blot 4. nation at genvinde guldet efter netop Sverige, Rumænien og Frankrig.

Det var en formidabel holdpræstation, der dannede baggrunden for den danske sejr, og på en måde var det de lidt ubeskrevne blade, der i en gyseragtig 2. halvleg trådte i karakter. Nikolaj Øris og Jacob Holm spillede helt afgørende roller i det danske angrebsspil, som blev lidt smadret før pausen, da Lasse Svan måtte udgå.

Danmark sled med at finde løsninger i angrebet, hvor Mikkel Hansen tog et gigantisk ansvar sammen med Mads Mensah i de afgørende øjeblikke, og så var der naturligvis lige verdens bedste håndboldspiller anno 2019, Niklas Landin, der blev den mest iøjnefaldende matchvinder for de nu dobbelte verdensmestre.

Mathias Gidsel, der har fået et stort gennembrud ved slutrunden i Egypten, blev lidt offer for kampens udvikling og måtte stå det meste fa tiden ude på fløjen, og heller ikke Morten Olsen, der spillede så flot i semifinalen, fik tingene til at fungere optimalt før pausen.

Mens Danmark var i sin 4. VM-finale siden 2011, så var det første gang i 20 år, at Sverige skulle dyste om guld på globalt plan. Men den gamle stormagt er vokset gevaldigt gennem denne slutrunde og vandt både kvart- og semifinale over henholdsvis Qatar og Frankrig i overbevisende stil.

Det stærke svenske kollektiv med styrmanden Jim Gottfridsson som omdrejningspunktet pressede også i finalens første 30 minutter Danmark til det yderste.

De forsvarende verdensmestre spillede knap så hurtigt i angrebet, som det var tilfældet i semifinalen mod Spanien, og for første gang ved dette VM kneb det også lidt med skarpheden. For eksempel brændte stregen Simon Hald alle sine tre forsøg i gunstige positioner, og Mikkel Hansen brændte halvlegens eneste danske straffekast.

Landstræner Nikolaj Jacobsens taktiske muligheder led omtrent midtvejs et alvorligt knæk, da veteranen Lasse Svan blev skadet i den ene læg og måtte udgå. Da det eneste andet alternativ til højre fløj, Johan Hansen, sad oppe på tribunen var den eneste mulighed at sende Mathias Gidsel ud på kanten og sætte Nikolaj Øris ind som højre back.

Dermed var meget af den offensive gameplan skudt i sænk, men Nikolaj Øris havde heldigvis fået skudarmen skruet godt på, og bidrog med fire mål i løbet af 1. halvleg.

Med Gidsel ude på fløjen var farten og brodden i nogen grad taget ud af det danske spil.

I defensiven var der også problemer, fordi Magnus Saugstrup relativt hurtigt pådrog sig to udvisninger og dermed var i overhængende fare for en tredje, hvilket ville være lig med rødt kort og diskvalifikation. Så der var masser af udfordringer for Danmark og Nikolaj Jacobsen, og i halvlegens sidste 10 minutter var holdet lidt på hælene.

Sverige bragte sig foran 13-11, men på et mål fra egen banehalvdel af Henrik Møllgaard og Nikolaj Øris fik Danmark udlignet til 13-13, der var pausestillingen.

2. halvleg udviklede sig nervepirrende lige med skifte etmålsføring til Danmark, uafgjort og etmålsføring til svenskerne.

For at få lidt mere speed i angrebet blev Jacob Holm sendt på banen, og det gav øjeblikkeligt bonus. Esbjergenseren med det hurtige fodskifte bragte Sveriges forsvar på glatis, og han scorede på sine fire første forsøg.

Det bidrog til at Danmark fik åbnet op for en tremålsføring for første gang i kampen, og med seks minutter igen førte Danmark 25-22. Niklas Landin bidrog med en lang række redninger også på meget store chancer, men alligevel fornemmedes det, at finalen ville få en knivskarp afgørelse.

Selv om der ikke var nogen tilskuere i Kairo, sitrede hele hallen af spænding som afgørelsen nærmede sig.

Danmark havde mulighed for at komme foran med betryggende fire mål, og det havde i de sidste minutter formentlig afgjort kampen. Nu kunne Sverige stadig håbe at komme tilbage og satsede på 7 mod 6-spillet.

Og Sverige var bare umulige at ryste af, og en reducering til 25-24 lå i hænderne på Hampus Wanne, men Niklas Landin reddede straffekastet, og kort tid efter gjorde lillebror Magnus Landin iskold og gjorde det til 26-23.

Dermed var kampen afgjort, og Danmark havde forsvaret sin titel.