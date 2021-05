Stor dansk håndboldsejr: Aalborg kan trygt drømme videre om det store gennembrud

Nogle drømme er så søde, at man for alt i verden ikke vil vågne fra herlighederne.

For Aalborg Håndbolds danske håndboldmestre hedder den drøm Champions League, men der er altså fortsat ingen, der har prikket dem på armen og fortalt, at det, som de har gang i, ikke er realistisk, når man kommer fra Kongeriget Danmark.

Torsdag aften var det Flensburg-Handewitts stjerner, der forsøgte at flå Aalborg ud af drømmeland. Men hvis Kristus kan flyve til himmels, kan Aalborg vel også booke en flyver til Köln, hvor Europas 4 bedste håndboldklubber om en måned spiller Final4 i Champions League.

Og Aalborg skimter Köln i horisonten, som det første danske hold i ni år. Hjemme i Gigantium tog de første stik med 26-21 mod de danske VM-guldvindere Lasse Svan, Mads Mensah og Simon Hald og resten af kavaleriet fra grænsebyen. Der er returkamp på onsdag i Flensborg, og jyder plejer jo at fylde traileren, når de tager over grænsen.

Et andet jysk karaktertræk er nærigheden, og Aalborgs håndboldspillere delte ikke ligefrem gaver ud. Serveringen bestod mestendels af håndmadder. Der var saftsuseme smæk på Aalborgs defensiv med Henrik Møllgaard og Magnus Saugstrup.

Svenskere var dominerende

I en Champions League-kvartfinale, der har deltagelse af i alt seks danske VM-guldvindere, er det naturligt at trække lidt i klaphatten, men det var særligt nogle af de fem svenske VM-sølvvindere, der stjal billedet. Det var bare hverken Flensburg-Handewitts målmager Hampus Wanne eller playmaker Jim Gottfridsson, der regnes som en af verdens allerbedste håndboldspillere i øjeblikket.

Det var bare de nordjyske svenskere, der viste sig frem på den fine scene. Til tonerne af “Hit me with your best shot” pillede Aalborg-keeper Mikael Aggefors netop landsmand Wannes straffekast, og fløjspilleren var ikke den eneste, der fik Aggefors’ arme og lårbasser at føle. Den tidligere Aalborg-back Mads Mensah startede med to afbrændere.

Der var langt mere krudt og kvalitet i Aalborgs afslutninger. Lukas Sandell lynede fra højre back, og Felix Claar satte vel ikke en fod forkert i kampens indledning. Før denne sæson var de to svenskere store spørgsmålstegn hos de danske mestre, der før sæsonen skippede deres islandske gulddrenge Janus Smarason og Omar Ingi Magnussen afsted til Bundesligaen. Lad os bare konstatere, at Sandell og Claar har løftet arven.

Aalborg kom foran 9-5 efter det første kvarter, og det var ikke for lidt. Flensburg havde voldsomme udfordringer med at lave mål. Den nordjyske defensiv holdt helligdagslukket for Gottfridsson og Mensah, og den norske højre back Magnus Rød slog knæet og måtte gå ud. Ind kom den 40-årige islænding Alexander Pettersson. Et eksempel på at Flensburg-Handewitts bagkæde er smal. De samme spillere skal trække læsset.

Guddommelige Felix Claar

Faktisk skulle Aalborg ærgre sig over, at de kun førte med 13-10 ved pausen. Mark Strandgaard brændte en fri kontrachance, og nordjyderne formåede også at fumle en anden omstillingsmulighed væk kort tid senere. Den slags bliver sædvanligvis straffet af kontinentets bedste hold, som Flensburg-Handewitt er et af.

Og Aalborg kunne snildt have brugt et par ekstra mål på tavlen, da Aalborg-knægten Simon Hald efter pausen fik indstillet den tyske defensiv langt bedre på sin mangeårige hjemmebane. Værterne lavede kun ét mål i de første 10 minutter af anden halvleg. Også fordi Flensburgs bosniske målmand Benjamin Buric begyndte at tage med hænder. Han er kendt for at være evigt smilende men gav undervejs i første halvleg sine holdkammerater en ordentlig overhaling.

Tyskerne defensive forbedringer tvang Aalborg-træner Stefan Madsen i 7-mod-6. Madsen har vundet to mesterskaber i to forsøg som cheftræner, og han har aldrig prøvet at blive slået ud af Champions League. I sidste sæsons mesterturnering kom corona i vejen for nordjyderne.

Madsens initiativ lykkedes. Bomstærke Benjamin Jakobsen høvlede et par mål ind fra stregen, og Felix Claar trak en guddommelig underhånd op i krydset. Flensburg-Handewitt udlignede ved 15-15, men Aalborg kom igen foran med to mål, og syv minutter før tid scorede Felix Claar sit syvende mål til 22-19.

Alles Claar, fristes man til at sige. Aalborg holdt fast i føringen og udbyggede den sågar, da målmand Mikael Aggefors diskede op med to flyvende parader. I det sidste angreb kunne danskerne hive en seksmålssejr, men det havde næsten været for meget af det gode.

Aalborg drømmer videre, og snart kan Final4 være virkelighed.