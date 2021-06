Forrygende håndbolddrama udløser en tredje DM-finale

Man plejer at sige, at de største spillere skal spille de største kampe. Men det er åbenbart ikke opskriften for Bjerringbro-Silkeborg i DM-finalerne mod Aalborg.

Selv med VM-guldvinderen Nikolaj Øris siddede på den røde stol i skammekrogen i hallens ene hjørne efter et rødt kort, lykkedes det nemlig for Bjerringbro-Silkeborg at overraske de forsvarende mestre fra Aalborg Håndbold og fremtvinge en tredje og afgørende DM-finale ved Limfjorden næste onsdag.

Øris pløkkede landsholdskammeraten Henrik Møllgaard i hovedet på et direkte frikast efter første halvlegs tid var løbet af uret, og efter at have konsulteret videoskærmen stangede kampens to dommere, Jesper Madsen og Mads Hansen, det røde kort til indehaveren af BSHs klubrekord for flest spillede kampe.

Alligevel pløkkede Jacob Lassen finalens underhunde tilbage i guldkapløbet med en 30-29-sejr i et sandt drama, hvor Aalborg kun otte minutter før tid førte med tre mål.

»De får hentet to mål alt for hurtigt, og så laver vi nogle tekniske fejl, som vi ikke har set tidligere. Det gør ekstra ondt i sådan en fase«, sagde en tydeligt skuffet Aalborg-træner Stefan Madsen om afslutningen.

Aalborgs forsvarende mestre havde vundet den første kamp, så BSH var pisket til sejr hjemme i Jysk Arena, hvor der var hedt som under 15 kilo edderdun.

»Vi skulle jo vinde«, lød det med et kæmpe grin fra Peter Bredsdorff-Larsen, der er i gang med sin sidste sæson som cheftræner i Bjerringbro-Silkeborg.

»Vi var utrolig skarpe i de sidste syv minutter, hvor vi spiller på finaleniveau«.

Svensk stjerne startede ude

Verdensmester Øris var endda ikke den eneste, som BSH måtte undvære. Forsvarseset Klaus Thomsen sagde farvel til karrieren, da Felix Claar landede på hans knæ i den første DM-finale, og han så kampen fra bænken med en skinne monteret på benet.

Ganske overraskende sad den svenske målmand Johan Sjöstrand ikke så langt fra ham. Han er købt ind i dyre domme for netop at redde bolde, når klokken slår finaletid, men danske Kasper Larsen med den karakteristiske Peter Cech-hjelm var foretrukket fra finalens start.

Han havde mildest talt elendige betingelser fra start mod en flok Aalborg-spillere, der mødte mere koncentrerede op end vagterne foran Det Hvide Hus. Henrik Møllgaard tyrede, Felix Claar spillede fri, og fra fløjen var Sebastian Barthold skarp. Efter otte minutter havde gæsterne scoret syv gange, og de havde tilmeld brændt en kæmpe chance og var blevet syndt for et straffekast.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Aalborg havde virkelig håbet at kunne afgøre finaleserien i to kampe, så de kunne have fuld koncentration på Champions Leagues Final4-stævne, hvor de spiller semifinale mod Mikkel Hansens PSG i weekenden.

»Lige nu skal vi grave lidt efter overskuddet, men jeg kender hele gruppen godt nok til, at når vi har været skuffet i nogle timer, så venter der en ny fantastisk spændende opgave«, fortalte Stefan Madsen.

Midtvejs i første halvleg begyndte Kasper Larsen at røre på sig samtidig med, at BSH-defensiven for første gang i de to finaler med at sætte en lille dæmning op mod det strømmende vandfald, som Aalborgs angreb med især Felix Claar, Lukas Sandell har været. Værterne lugtede blog.

Gæsterne blev holdt ned på tre scoringer i en periode på 13 minutter, og så kunne Alexander Lynggaard med to stregscoringer i træk bringe BSH foran 12-10. En overraskende udvikling, men også et momentum, som hjemmeholdet skulle have udnyttet.

I den første finale for en uge siden i Aalborg var Peter Bredsdorff-Larsens BSH-mandskab bedst i de første 30 minutter, men ved pausen var det alligevel lige på måltavlen. Og således også efter halvdelen af den anden finaleomgang: 16-16 på tavlen, da de to hold gik til pause.

Vildt comeback

Selv uden Nikolaj Øris på banen i anden halvleg lykkedes det længe Bjerringbro-Silkeborg at holde liv i drømmen om en tredje og afgørende finale. Jacob Lassen og Mads Kjeldgaard Andersen holdt gang i målscoringen, og længe var værterne på omgangshøjde.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

»Jeg synes undervejs, at vi havde meget modgang. Johan Sjöstrand var syg op til kampen, vi får Øris vist ud, og vi brænder tre straffekast, men at vi kommer igen var fabelagtigt«, mente Bredsdorff-Larsen.

Ved 27-24 til Aalborg kun otte minutter før tid, lignede det nordjysk guld, men gik værterne bananas. Johan Sjöstrand var kommet på mål og begyndte at tage med både hænder og fødder, og BSH-angrebet blev effektivt og klinisk.

Da Sebastian Skube bragte BSH foran med 29-28, gik Jysk Arena amok, og så fulgte en sand nervekrig i de sidste to minutter:

Johan Sjöstrand reddede, men Buster Juul udlignede for Aalborg på det efterfølgende straffekast. Uafgjort ville være nok til at sende guldet til Aalborg, men ti sekunder før tid tyrede Jacob Lassen kuglen i kassen, og så jublede de i Silkeborg.

Som om de havde vundet hele møget. Men alle vi håndboldfans kan være lykkelige over, at der venter en tredje og afgørende akt næste onsdag i Aalborg.