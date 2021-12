Karakterbogen: Fokus blev bevaret efter holdkammeratens hjerteskærende skrig

Danmarks sejr på 34-16 over Tunesien i VM-åbningskampen var ventet – også i den størrelsesorden. På den måde var det en dansk pligtsejr, og i stedet for berusende håndboldspil og besnærende detaljer vil opgøret i Palau d’Esports de Granollers blive husket for Mia Rejs hjerteskærende skrig, da hun gik i gulvet formentlig ramt af en alvorlig skade.

Efterfølgende formåede hendes holdkammerater prisværdigt nok at fokusere på opgaven med at få de to point mod nordafrikanerne, og faktisk tog de mere og mere afstand efter en noget jævn 1. halvleg.