Nøglespillerens frygtelige uheld overskygger fuldstændig Danmarks overlegne VM-sejr

Knap to minutter var der spillet af 2. halvleg i VM-opgøret mellem Danmark og Tunesien, da tiden nærmest stod stille og et frygteligt skrig skar gennem hallen i spanske Granollers. Den danske playmaker Mia Rej var under et angrebsforsøg røget i gulvet og havde fået blandt andre holdkammeraten Mette Tranborg ned over sig. Nogle få tilskuere forsøgte tøvende at klappe den danske spiller på benene igen, men det var tydeligt, at noget var helt galt, og Mia Rej blev efter nogle ulideligt lange minutter båret fra banen.

Hvordan det står til med Odense-spilleren er i skrivende stund uvist, men det værste kan frygtes for en spiller, der tidligere har været ude med langvarige skader.